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Ekonomi

Devlet Başkanı Maduro görüşmeyi "muhteşem" olarak nitelendirdi: Türkiye ile Venezuela arasında yeni ittifaklar yolda

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme" ifadesini kullandı. İki tarafın heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından Venezuela ve Türkiye, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

07:21 - 1/02/2024 Perşembe
AA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Bakan Alparslan Bayraktar ile görüşmesini "muhteşem" olarak nitelendirdi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Bakan Alparslan Bayraktar ile görüşmesini "muhteşem" olarak nitelendirdi
Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Bayraktar ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak
, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme. Her iki ülkenin faydasına olacak şekilde ticari alışverişimizin düzeyini yükseltmek amacıyla enerji ve madencilik konularındaki ittifakları güçlendirmek için konuştuk ve fikir alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.


Bakan Bayraktar da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk.

Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile görüştü.



Başkent Karakas'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Rodriguez, sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu.

Rodriguez, "Sayın Bakan ile keyifli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun selamlarını ilettik. Toplantı süresince, ticari alışverişimizi arttırmak ve doğrudan yatırımları teşvik etmek amacıyla her iki ülke arasında enerji ve madencilik konularındaki ittifakların güçlendirilmesi konusunu ele aldık" ifadelerini kullandı.


Venezuela basınında çıkan haberde, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Rodriguez'in Bakan Bayraktar ile "ikili toplantı" yaptığı belirtildi.



Petrol ve doğal gaz alanlarında mutabakat zaptı imzalandı


İki tarafın heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından Venezuela ve Türkiye, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Petrol ve doğal gaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetleri alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirmek üzere geldiğimiz Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ilk olarak Venezuela Petrol Bakanı Sayın Pedro Rafael Tellechea Ruiz ile bir araya geldik" ifadesini kullandı.






#Nicolas Maduro
#Alparslan Bayraktar
#Venezuela ziyareti
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