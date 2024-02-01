Devlet Başkanı Maduro görüşmeyi "muhteşem" olarak nitelendirdi: Türkiye ile Venezuela arasında yeni ittifaklar yolda

Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile görüştü.
Rodriguez, "Sayın Bakan ile keyifli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun selamlarını ilettik. Toplantı süresince, ticari alışverişimizi arttırmak ve doğrudan yatırımları teşvik etmek amacıyla her iki ülke arasında enerji ve madencilik konularındaki ittifakların güçlendirilmesi konusunu ele aldık" ifadelerini kullandı.
Venezuela basınında çıkan haberde, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Rodriguez'in Bakan Bayraktar ile "ikili toplantı" yaptığı belirtildi.
Petrol ve doğal gaz alanlarında mutabakat zaptı imzalandı
Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Petrol ve doğal gaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetleri alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirmek üzere geldiğimiz Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ilk olarak Venezuela Petrol Bakanı Sayın Pedro Rafael Tellechea Ruiz ile bir araya geldik" ifadesini kullandı.