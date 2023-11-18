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Ekonomi

Devlet Denetleme Kurulu'nda değişiklik: Her kademe ve rütbedeki personel görevlendirilebilecek

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere denetim mahallinde kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personeli görevlendirilebilecek.

08:00 - 18/11/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulunun bazı yetki ve görevleri düzenlendi.


Kararnamedeki düzenlemeye göre Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere denetim mahallinde kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personeli görevlendirilebilecek.


Denetçiler, talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından görevlendirilecek.

Kararname ile yapılan diğer bir değişiklikle de Kurul Sekreterliğinde çalışacak idari personel Kurul Başkanının talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanınca atanacak veya görevlendirilecek.


Dolu kadrolarda derece değişikliği, boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yetkisi de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanında olacak.




#Devlet Denetleme Kurulu
#Resmi Gazete
#Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
43 dakika önce
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