Devlet varlık fonlarında bir ilk: 1 trilyon dolar değer kaybetti

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400'ün üzerinde devlet varlık fonunu takip eden veri platformu Global SWF'nin raporuna göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle artan petrol fiyatları ve enflasyonun ekonomik etkileri, devlet eliyle yatırım yapan fonlar için de 2022'nin zor geçmesine neden oldu.
Öte yandan, kamu emeklilik fonlarının değeri de 1,3 trilyon dolar azalarak 20,8 trilyon dolara geriledi.
Devlet varlık fonlarının 2022'deki yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 152,5 milyar dolar, kamu emeklilik fonlarının yatırımı ise yüzde 9 azalışla 108,6 milyar dolar oldu. Böylece devlet varlık fonları ve kamu emeklilik fonlarının toplam yatırımı 261,1 milyar dolara ulaştı.
Singapur Hükümeti Yatırım Kurumu (GIC), 40,3 milyar dolarla 2022'nin en fazla yatırım yapan devlet varlık fonu olarak kayıtlara geçti.