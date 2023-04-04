Devlet varlık fonlarında bir ilk: 1 trilyon dolar değer kaybetti

TOKİ Müstakil Arsa Sonuçları İsim Listesi çekilişi devam eden İstanbul kuraları ile belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. 50 bin arsa kontenjanının verildiği İstanbul’da müstakil ve müşterek arsa kuraları çekilmeye devam ediliyor. Peki İstanbul TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.