Ekonomi Dijital lira içinilk somut adım Reform paketi hedefiydi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital lira için ilk somut adım: Reform paketi hedefiydi

Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi’nin katılımıyla Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kurdu. MB nezdinde prototip ‘Dijital Türk Lirası Ağı’ kurularak teknoloji paydaşları ile kapalı devre pilot uygulama testleri yapılacak. Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin test süreçlerinin birinci faz sonuçları, gelecek yıl kamuoyuyla paylaşılacak.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Dijital lira için ilk somut adım: Reform paketi hedefiydi
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz Mart ayında açıklanan Ekonomik Reform Paketi’nde hedef olarak duyurulan Dijital Türk Lirası için ilk somut adımını attı. Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi’nin (BİLGEM) katılımıyla Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kurdu. Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesinde önemli bir adım kabul edilen işbirliğiy, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri işbirliği içerisinde yürütülecek.

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TCMB’den yapılan duyuruda, Banka’nın, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

  • Merkez Bankası Dijital Türk Lirası AR-GE projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanmasıyla başlayan sürecin, teknoloji paydaşlarının katılımıyla bir sonraki aşamaya taşındığı aktarıldı. Duyuruda, “Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri, teknoloji paydaşlarının katılımıyla yakın iş birliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturmuştur” denildi.

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DİJİTAL TÜRK LİRASI AĞI KURULACAK

Duyuruda, projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesinin planlandığı belirtildi. Duyuruda şunlar kaydedildi: “Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında, TCMB nezdinde prototip ‘Dijital Türk Lirası Ağı’ tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir.”

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TEDAVÜLÜ İÇİN HENÜZ ERKEN

  • İşbirliğiyle; blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ve entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası AR-GE projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanıyor. “TCMB’nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur” denilen açıklamada, tüm çalışmaların deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütüldüğü belirtildi.

Sonuçlar 2022’de duyurulacak

Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespitinin amaçlandığı vurgulanan duyuruda, birinci faz sonuçlarının, testlerin tamamlanmasını müteakiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
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