Ekonomi Dikey kalkış yapan ilk İHAmız 8 bin fite çıktı
SAVUNMA SANAYİ

Dikey kalkış yapan ilk İHA'mız: 8 bin fite çıktı

Savunma sanayiindeki milli atılımların önemli parçalarından olan keşif ve istihbarat için kullanılacak Bayraktar DİHA, 8 bin feet testini başarıyla geçti. Dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı, 12 saat havada kalabiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dikey kalkış yapan ilk İHAmız: 8 bin fite çıktı
Keşif ve istihbarat için kullanılacak Bayraktar DİHA, 8 bin fit testini geçti.

Savunma sanayiindeki yerli ve milli atılım sürüyor. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’nın (DİHA) 8 bin fit (2400 m.) operasyonel irtifa uçuş testi başarıyla tamamlandı. Baykar, Bayraktar DİHA’nın test uçuşu görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaştı. “Milli Teknoloji Hamlesi” etiketiyle paylaşılan mesajda, “Bayraktar DİHA 8 bin fit operasyonel irtifa uçuşu” ifadelerine yer verildi. İlk kez TEKNOFEST’te sergilenen Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak öne çıkıyor.

8 bin fite çıkan Bayraktar DİHA, bulutların üzerinden bu fotoğrafı verdi.
8 bin fite çıkan Bayraktar DİHA, bulutların üzerinden bu fotoğrafı verdi.

OTONOM İNİŞ YAPABİLİYOR

Bayraktar DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçen Bayraktar DİHA’nın bu modda sadece yakıt motoru aktif oluyor. İniş modu için dikey, gövde üzerine ve paraşütlü iniş olmak üzere 3 farklı opsiyon bulunuyor. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemlerine de sahip.

12 saat havada kalabilecek

Bayraktar DİHA, düşük yakıt tüketimli benzinli motoru sayesinde 12 saat havada kalabiliyor. İnsansız hava aracı 150 km’ye kadar haberleşme menziline sahip. Seyir hızı 45-50 knot olan DİHA, 80 knot maksimum hıza çıkabiliyor. 9 bin fit operasyonel irtifaya sahip DİHA’nın irtifa tavanı ise 15 bin fit. 5 metre kanat açıklığı ve 1.5 metre uzunluğa sahip hava aracı 5 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Bayraktar DİHA’nın azami kalkış ağırlığı da 50 kilogram olacak. Bayraktar DİHA lazer mesafe ölçer ve lazer işaretleyiciye de sahip olacak.

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