2023 müjdelerle dolu olacak: Savunma sanayiinde dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 yılının müjdelerle dolu bir sene olacağını belirtti.

“Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni”nde konuşan Erdoğan, savunma sanayii alanında tam bağımsızlığı ilan edene kadar durmayacaklarını, dinlenmeyeceklerini ve en küçük bir geri gidişe rıza göstermeyeceklerini, kamu ve özel sektör iş birliğiyle Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturacaklarını dile getirdi.

ZİHNİYET DEVRİMİ

Savunma sanayiinde başarı hikayesi yazmakla kalmadıklarını, aynı zamanda büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, “Yapılamaz” ve “hayal mahsulü” olarak nitelenen birçok kritik projeyi tek tek gerçeğe dönüştürdüklerini vurguladı. Erdoğan,“Elbette bu seviyeye öyle bir anda gelmedik. Nice direnişlere, nice sabotajlara, nice ihanetlere maruz kalmamıza rağmen bu yoldan asla dönmedik” diye konuştu. Son 20 yılda elde edilen tüm başarıları, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir girizgahı olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan “Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ü diğer alanlarla birlikte savunma sanayiinde de bir dönüm noktası haline getirmekte kararlıyız. 2023 yılı yediden yetmişe herkesi gururlandıracak çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir sene olacak” dedi.

REKLAM

Dünya gıptayla takip ediyor

İhracat alanında gurur verici bir tabloya şahit olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız geçen sene ne oldu biliyor musunuz? 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdık. İHA, SİHA ve taarruzi insansız hava araçlarının üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. İçimizdeki teknoloji özürlü, kimi gafillerin karalama gayretlerine rağmen, silahlı-silahsız taarruzi insansız hava araçlarımız tüm dünyada gıptayla takip ediliyor.”

%100 isabetli atış

Teslimatı gerçekleştirilen 6 adet yeni nesil Fırtına obüslerinin millete ve orduya hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracağız” dedi. Yeni nesil Fırtına obüslerinin, şu an envanterde olan modellere kıyasla pek çok avantaja sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yürütülen çalışmalar neticesinde obüslerimizin hem beka kabiliyeti hem de ateş gücü arttırılmıştır. Yeni nesil fırtınalarla inşallah atışlarınız yüzde 100 isabet kaydetsin. Ve düşmanlara korku, dostlara da güven versin diyorum” ifadelerini kullandı.

HÜRJET’TEN İLK UÇUŞ

Erdoğan müjdeleri şöyle sıraladı:

- Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkartıp tüm dünyaya göstereceğiz.

- Jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu yapacak.

- Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek.

- Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak ANADOLU'yu da bu yıl hizmete alıyoruz.

- ANADOLU Gemisi'ne konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu icra edecek.

- Özgün helikopterimiz GÖKBEY'i Jandarma Genel Komutanlığımız kullanmaya başlayacak.

EKONOMİ Milli Muharip Uçak’ın kapısı ortaklığa açık

SİPER GELİYOR

- Ağırlığı 11 tonu bulan ATAK-2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

- İMECE Yer Gözlem Uydusu ile gemilerin konum ve rota bilgilerini toplayacak.

- KILIÇSAT Küp Uydusu'nu uzaya fırlatacağız.

- Denizde ikmal destek muharebe gemisi DERYA, İ sınıfı fırkateynlerimizin ilki olan İstanbul ve yeni denizaltılarımızın ilki Piri Reis de bu sene envantere girecek.

- Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemi SİPER hizmete girecek.

- BOZDOĞAN görüş içi ve GÖKDOĞAN görüş ötesi füzelerinin ilk teslimatları yapılacak.

REKLAM

- GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi, gemilere entegre edilmeye başlanacak.

ERALP’İN TESLİMATI YAPILACAK

- SOM ve ATMACA füzeleri için geliştirilen turbo jet motoru kullanıcılarına teslim edilecek.

- Seyir füzesine dönüştürülmüş haliyle Şimşek Hedef Uçağı'nı kullanıma alacağız.

- Yerli-milli elektronik harp ve elektronik destek kodlarının F-16'lara entegrasyonunu tamamlayacağız.

- Erken ihbar radar sistemi ERALP'in teslimatını yapacağız.

- AESA, bunun radarını AKINCI TİHA ve F-16'lara entegre edeceğiz.

- Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA ve yerli motorlu Vuran zırhlı araçlarının teslimatına başlayacağız.

EKONOMİ Milli füzeler korku salıyor

Altay 2025’te seri üretimde

Altay tankı ile ilgili de bir müjde veren Erdoğan, “Mayıs ayında 2 adet yeni Altay tankımızı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altayların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025 yılından itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz” dedi.

Otoyol ve köprülerde yıl boyu sabit fiyat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı boyunca köprü ve otoyol geçiş ücretinde artış yapılmayacağını müjdeledi. Külliye’de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu: Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025’den itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız. Milli gelirimize yaklaşık Osman Gazi Köprüsü’nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli’nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı’nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur.

EYT YAKINDA MECLİS’TE

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen, binlerce vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorununu herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunacağız. (Togg) Ülkemizin vizyon projesi Togg’u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz.

EKONOMİ EYT'liyiz sevinçliyiz: Müjdeyi duyanlar konvoy ve davul zurnalarla adeta bayram yaptı

LULA’YA YÖNELİK ŞİDDETİ KINIYORUZ

Brezilya’da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula’ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis’in, Devlet Başkanlığı Sarayı’nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz.

EKONOMİ Savunmada ihracat hedefi 6 milyar dolar: Yürütülen 750’yi aşkın projeyle yükseliş sürüyor