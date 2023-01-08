Savunmada ihracat hedefi 6 milyar dolar: Yürütülen 750’yi aşkın projeyle yükseliş sürüyor

​Savunma sanayii 2022’yi 10 milyar dolarlık ciro ve 4,4 milyar dolarlık ihracatla kapattı.

Türkiye’nin savunma sanayii sektörü 2022’yi 10 milyar dolarlık ciro ve 4,4 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Yürütülen 750’yi aşkın projeyle yükselişini sürdüren savunma sanayiinin bu yılki hedefi 6 milyar dolar ihracat. Yüzde 80’e yaklaşan yerlilik oranıyla diğer sektörlere ilham kaynağı olan savunmanın buraya gelmesinde kamu şirketlerinin öncülüğü dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde geliştirilen projeler sayesinde ‘Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir giriş yapan savunma sanayii, yükselen Türkiye’nin yıldızı haline geldi.

DİK DURUŞUN ESERİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Teknopark İstanbul’da düzenlediği toplantıda hem 2022 yılını değerlendirdi hem de 2023 hedeflerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Mayıs 2004’te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde alınan kararlarla savunma sanayiinde dış alım yerine yerli ve milli projeler dönemi başladığına dikkat çeken İsmail Demir, “Yerli ve milli savunma sanayiindeki dik duruş ve kararlılık, ambargolara karşı da kendi projelerimizi hızlandırdı” dedi.

REKLAM

Bilal Topçu ve İsmail Demir

GELECEĞİN MUHAREBE ORTAMINA HAZIRLIK

Demir, “SSB olarak, bir yandan harekat sahasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılarken, bir yandan mevcut projelerimizi geliştirmeye devam etmekte, öte yandan da teknolojik ilerlemeleri yakından takip edip geleceğin muharebe ortamına hazırlanıyoruz” diye konuştu. Demir, yerli ve milli ürünlerin hem güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullandığını hem de dost ve müttefik ülkelerin envanterlerinde yerlerini almadığını vurguladı.

Sunumunun ardından soruları cevaplandıran Demir, Türkiye’nin ilk savaş gemisi ANADOLU’nun hizmete hazır olduğunu ve teslim töreni için tarih beklediklerini kaydetti.

TEKNOPARK'TA 8 BİN 961 MÜHENDİS ÇALIŞIYOR

Teknopark İstanbul Müdürü Bilal Topçu ise Türkiye'nin derin toknoloji merkezi olarak önemil işlere ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Savunma sanayii projeleri geliştiren kamu ve özel şirketlerin yanısıra yabancı firmalarında Teknopark İstanbul'da faaliyet yürüttüğünü belirten Topçu, üniversitelerle önemli işbirlikleri geliştirdiklerini anlattı. Topçu, 8 bin 961 Ar-Ge mühendisinin Teknopark istanbul'daki 830 projede çalışmaya devam ettiğine dikkat çekti.

2022’nin sürprizi KIZILELMA oldu

Türkiye’nin 2022 hedeflerine büyük oranda ulaştığını vurgulayan İsmail Demir, şu bilgileri paylaştı: “Karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için yeni teslimatlar gerçekleştirdik ve yeni projelere başladık. İnsansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerini üretir ve kullanır hale geldik. Muharip İnsansız Savaş Uçağımız KIZILELMA, beklenenden daha da erken şekilde ilk uçuşunu yaptı. AKINCI TİHA başta olmak üzere, İHA’larımıza yeni mühimmat atma kabiliyetleri eklendi.

REKLAM

EKONOMİ Kızılelma ailesi: 20 yıl hayalini kurduk

Milli Muharip Uçak için ortaklık çağrısı

Proje ortaklıkları için dost ve müttefik ülkelere kapımızın açık açık olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir; Milli Muhabir uçağımız gibi büyük projeler için Pakistan, Endonezya, Malezya, Azerbaycan gibi ülkelere çağrı yaptıklarını ifade etti. Demir, “Milli Muharip uçak gibi faydalı bir model için yaptığımız çağrı doğrultusunda kapımız açık” dedi.

Savunmada Türkiye Yüzyılı

2023’te geçmişte başlayan projeler tamamlanacak bir yandan da yeni sistemler güvenlik güçlerine teslim edilecek ve ihtiyaçlara göre yeni projelere start verilecek. 'Türkiye Yüzyılı'nı hareketlendirecek bazı hamleler:

*Dünyanın ilk SİHA Gemisi olacak ANADOLU, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi DERYA, i Sınfı fırkateynlerinin ilki İSTANBUL ve Yeni Tip Denizaltıları ilki PİRİ REİS hizmete alınacak.

*Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz.

*HÜRJET ilk uçuşunu yapacak.

*Bayraktar KIZILELMA’nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları yapılacak.

*ANADOLU gemisine konuşlandırılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak.

*Özgün Helikopterimiz GÖKBEY’in ilk teslimatları Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak.

*İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya fırlatılacak.

GÜNDEM Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi: Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek