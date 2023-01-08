Ekonomi Milli Muharip Uçakın kapısı ortaklığa açık
SAVUNMA SANAYİ

Milli Muharip Uçak’ın kapısı ortaklığa açık

Milli Muharip Uçak gibi büyük ölçekli projelerde ortaklık açılımının olabileceğini ifade eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Dost ve kardeş ülkelerin projelere katılımına kapımız açık” dedi. Savunma Sanayii'nin 2023 hedefleri de açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Milli Muharip Uçak’ın kapısı ortaklığa açık
Milli Muharip Uçak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak da dahil yürütülen büyük projelerde dost ve kardeş ülkelerle ortaklığa sıcak baktıklarını açıkladı. Teknopark İstanbul’da gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyerek savunma sanayiinin 2022 yılını değerlendiren ve 2023 hedeflerini duyuran İsmail Demir, şöyle konuştu:

  • “Yerli ve milli savunma sanayiindeki dik duruş ve kararlılık, ambargolara karşı kendi projelerimizi hızlandırdı. Türk savunma sanayii bugün başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkânlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.”

Projelerin finansman yöntemiyle ilgili bir soru üzerine İsmail Demir, finansman sorununun bulunmadığını, her projenin kendi özelliğine göre çözümlerin hayata geçirildiğini söyledi. Milli Muharip Uçak gibi büyük ölçekli projelerde ortaklık açılımının olabileceğini ifade eden İsmail Demir, “Dost ve kardeş ülkelerin projelere katılımına kapımız açık” dedi. Demir, bu ülkeler arasında Endonezya, Pakistan ve Azerbaycan’ı saydı.

‘6 MİLYAR DOLAR AŞILIR’

2000’den fazla firmanın faaliyet gösterdiği savunma sanayiinin, ülke ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldiğini anlatan Demir şöyle devam etti:

  • “Yürütülen 750’yi aşkın sayıda proje ve diğer ilgili faaliyetlerin sonucunda gelinen noktada yıllık 10 milyar doları aşkın sektör cirosu ve yıllık 4.4 milyar dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldı. Yerli ve milli ürünler, güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılırken, dost ve müttefik ülkelerimizin envanterlerinde de yerlerini almaya devam etti.”

Sektörün bu yılki ihracat hedefinin 6 milyar dolar olduğunu belirten Demir, “Bu hedefi rahat aşarız” dedi.

SAVUNMA SANAYİİNİN 2023 HEDEFLERİ

Milli Muharip Uçak hangardan çıkacak.

HÜRJET ilk uçuşunu yapacak.

İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek.

GÖKBEY helikopterinin ilk teslimatları Jandarma Genel Komutanlığı’na gerçekleştirilecek.

ANADOLU gemisine konuşlandırılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak.

ÖZGÜR Projesi kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16’lar teslim edilecek.

Çok maksatlı amfibi hücum gemisi ANADOLU kullanıma sunulacak.

Yeni tip ilk denizaltı PİRİ REİS hizmete alınacak.

Zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA, yerli motorlu Vuran, 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araçlar ve Amazon zırhlı araçlarının ilk teslimatları yapılacak.

İlk ALTAY tankının üretimi tamamlanacak.

Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemi SİPER hizmete girecek.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında bütün kurulumlar tamamlanacak.

TEKNOLOJİYE ‘DERİN YATIRIM’

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “Türkiye’nin derin teknoloji merkezi, savunma sanayiinin İstanbul’daki mutfağıyız” dedi. Aralarında Aselsan ve Roketsan’ın da bulunduğu 400’ü aşkın firmanın burada teknoloji geliştirme faaliyeti yürüttüğünü anlatan Bilal Topçu, kuluçka aşamasındaki girişimlere de evsahipliği yaptıklarını söyledi. Topçu, “Kurduğumuz Teknopark İstanbul Derin Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile startup’lara yatırım yapacağız” dedi.

Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

Kimse yerinden oynatmaya cesaret edemiyor.
Şanını duyan geliyor

Şanını duyan geliyor

Ünü ülke sınırlarını aştı: Dünyanın her yerinden akın ediyorlar.
Salgın öncesiduruma dönüldü

​Diyanet'ten 'Hac' kontenjanı açıklaması.

​Bakan Varank CES'te açıkladı: İşte ön sipariş tarihi.

​Tarihin en soğuk olayı: Sarıkamış Harekâtı'nın 108'inci yılı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın 'güçlendirilmiş vesayet sistemi'ne tepki gösterdi.

​Tarihi rekorların ardından yine spekülatörlük yaptı.
Çin'de kamyon taziye çadırına girdi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Dünya

Çin'de kamyon taziye çadırına girdi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletine bağlı olan Nançang şehrindeki bir köyde seyir halindeki bir kamyonun taziye çadırına çarpması sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Bakan Akar’dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı: Hudut namustur
Gündem

Bakan Akar’dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı: Hudut namustur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman ordumuz 'hudut namustur' anlayışıyla vatanımızı korumakta, 'ölürsem şehit, kalırsam gaz'” düsturuyla yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmekte, denizlerimizdeki ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan güzel haber: Çalışmaların son aşamasına yaklaştık
Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan güzel haber: Çalışmaların son aşamasına yaklaştık

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Bilgin, Karadeniz gazını mart ayında kullanıma sunma çalışmalarında bir aksaklık olmadığını belirterek, "Çalışmaların son aşamasına yaklaştık" açıklamasında bulundu. Bilgin, ''En son tesisin devreye alınmasıyla ilgili fonksiyon testleri aşama aşama uygulanıyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda çabalarımızı yoğunlaştırdık, gayretlerimize devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.