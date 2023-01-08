Milli Muharip Uçak’ın kapısı ortaklığa açık

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak da dahil yürütülen büyük projelerde dost ve kardeş ülkelerle ortaklığa sıcak baktıklarını açıkladı. Teknopark İstanbul’da gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyerek savunma sanayiinin 2022 yılını değerlendiren ve 2023 hedeflerini duyuran İsmail Demir, şöyle konuştu:

“Yerli ve milli savunma sanayiindeki dik duruş ve kararlılık, ambargolara karşı kendi projelerimizi hızlandırdı. Türk savunma sanayii bugün başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkânlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.”

Projelerin finansman yöntemiyle ilgili bir soru üzerine İsmail Demir, finansman sorununun bulunmadığını, her projenin kendi özelliğine göre çözümlerin hayata geçirildiğini söyledi. Milli Muharip Uçak gibi büyük ölçekli projelerde ortaklık açılımının olabileceğini ifade eden İsmail Demir, “Dost ve kardeş ülkelerin projelere katılımına kapımız açık” dedi. Demir, bu ülkeler arasında Endonezya, Pakistan ve Azerbaycan’ı saydı.

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‘6 MİLYAR DOLAR AŞILIR’

2000’den fazla firmanın faaliyet gösterdiği savunma sanayiinin, ülke ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldiğini anlatan Demir şöyle devam etti:

“Yürütülen 750’yi aşkın sayıda proje ve diğer ilgili faaliyetlerin sonucunda gelinen noktada yıllık 10 milyar doları aşkın sektör cirosu ve yıllık 4.4 milyar dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldı. Yerli ve milli ürünler, güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılırken, dost ve müttefik ülkelerimizin envanterlerinde de yerlerini almaya devam etti.”

Sektörün bu yılki ihracat hedefinin 6 milyar dolar olduğunu belirten Demir, “Bu hedefi rahat aşarız” dedi.

SAVUNMA SANAYİİNİN 2023 HEDEFLERİ

Milli Muharip Uçak hangardan çıkacak.

HÜRJET ilk uçuşunu yapacak.

İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek.

GÖKBEY helikopterinin ilk teslimatları Jandarma Genel Komutanlığı’na gerçekleştirilecek.

ANADOLU gemisine konuşlandırılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak.

ÖZGÜR Projesi kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16’lar teslim edilecek.

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Çok maksatlı amfibi hücum gemisi ANADOLU kullanıma sunulacak.

Yeni tip ilk denizaltı PİRİ REİS hizmete alınacak.

Zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA, yerli motorlu Vuran, 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araçlar ve Amazon zırhlı araçlarının ilk teslimatları yapılacak.

İlk ALTAY tankının üretimi tamamlanacak.

Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemi SİPER hizmete girecek.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında bütün kurulumlar tamamlanacak.

TEKNOLOJİYE ‘DERİN YATIRIM’

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “Türkiye’nin derin teknoloji merkezi, savunma sanayiinin İstanbul’daki mutfağıyız” dedi. Aralarında Aselsan ve Roketsan’ın da bulunduğu 400’ü aşkın firmanın burada teknoloji geliştirme faaliyeti yürüttüğünü anlatan Bilal Topçu, kuluçka aşamasındaki girişimlere de evsahipliği yaptıklarını söyledi. Topçu, “Kurduğumuz Teknopark İstanbul Derin Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile startup’lara yatırım yapacağız” dedi.