Ekonomi Milli füzeler korku salıyor
SAVUNMA SANAYİ

Milli füzeler korku salıyor

Milli savunma hamlesi sayesinde Türkiye, yüzlerce kilometre öteden sağladığı caydırıcılıkla güvenlik şemsiyesi kuruyor. Yunanistan’ı panikleten Tayfun ile füze menzilinde 560 kilometreye ulaşan Türkiye, Atmaca, Bozdoğan, Cirit, Çakır, Göktuğ, Hisar ve Bora füzeleriyle de korku salıyor.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
Milli füzeler korku salıyor
Tayfun’un test atışı, Yunanistan’da büyük paniğe neden olmuştu.

Milli savunma hamlesi sayesinde Türkiye, yüzlerce kilometre öteden sağladığı caydırıcılıkla güvenlik şemsiyesi kuruyor. Yunanistan’ı panikleten Tayfun ile füze menzilinde 560 kilometreye ulaşan Türkiye, Atmaca, Bozdoğan, Cirit, Çakır, Göktuğ, Hisar ve Bora füzeleriyle de korku salıyor. Menzilleri 8 ile 280 km arasında değişen bu sistemlerin bazıları TSK envanterine girdi. Türkiye’nin sınırlarını koruma altına alan füze sistemleri ve özellikleri şöyle:

TAYFUN- Roketsan yapımı Tayfun balistik füzesi ilk denemeden başarıyla geçti. Yaklaşık 560 kilometre menzilde başarılı gerçekleşen denemenin ardından, Tayfun'un 850 kilometrelik etkili bir menzile sahip olması bekleniyor.

GÖKTUĞ- TÜBİTAK SAGE, GÖKTUĞ füze ailesini geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. “İlk yerli tasarım füze” olma özelliği taşıyan Gökdoğan uzun menzilli, Bozdoğan ise kısa menzilli, havadan havaya atılan füzeler. Bozdoğan 25 kilometre menzile sahip ve ses hızının 3 katı hıza ulaşıyor. Bu füzeler modernize edilen F-16’lar tarafından da kullanılabilecek.

HİSAR- Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması için sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve İHA'lara karşı kullanılan HİSAR O+ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

280 KM MENZİLLİ GEMİSAVAR

Cirit füzesi 8 km menzilli, lazer güdümlü 70 mm'lik füze sistemi. 150 km menzilli seyir füzesi ÇAKIR, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. BORA füzesi 8x8 taktik tekerlekli araç üzerinden atılabiliyor ve menzili 80-280 km arasında değişiyor. Atmaca ise azami olarak 220-280 km menzilli gemisavar ve/veya seyir füzesi.

ENVANTER DOLUYOR

TSK’nın envanterinde aktif olarak kullanılan 280 km menzilli Bora füzesi ile “Yıldırım” olarak da bilinen 150 kilometre menzilli J-600 balistik füzeler de var. Bunun yanı sıra menzili 120 km'ye kadar çıkan, “Kasırga” olarak da bilinen TRG-300 dışında TR-122, TRB-122, TRG-122, TRLG-122, TRG-230, TRLG-230 gibi topçu roket sistemleri de bulunuyor.

Kızılelma göklerde: 'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'
EKONOMİ
Kızılelma göklerde: 'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'
Asgari ücrette son viraj

Asgari ücrette son viraj

​İkinci toplantı dün yapıldı.
SMO tek çatı altında

SMO tek çatı altında

​Askeri polis teşkilatı etkinleşecek.
Türkmen gazını Batıya taşıyalım

Türkmen gazını Batı'ya taşıyalım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a 'enerji' merkezli ziyaret gerçekleştirdi.
Kızılelma göklerde

Kızılelma göklerde

'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'

Sofya Göktaş'ı iade ediyor

Sofya Göktaş'ı iade ediyor

​Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme.

AB'nin Yunan ağzına sert tepki

AB'nin Yunan ağzına sert tepki

​Dışişleri Bakanlığı karardan rahatsız.
Ukrayna'da hava savaşları

Ukrayna'da hava savaşları

​ABD Fransa ve İtalya'dan hava savunma sistemi.
Turistin kart başı harcaması 610 dolara çıktı

Turistin kart başı harcaması 610 dolara çıktı

​Nevşehir'de yüzde 55 artış.
Sağlıklı Yaş Alma Birimleri geliyor

Sağlıklı Yaş Alma Birimleri geliyor

​Kan alma işlevi evde yapılacak.
İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza

​'YSK üyelerine hakaret'
Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Fransa, Fas'ı yenerek final maçında Arjantin'in rakibi oldu.
Bağcıklarını kopardılar<br>yine de durduramadılar

Bağcıklarını kopardılar
yine de durduramadılar

Kylian Mbappe'ye oynanan sert oyun etkinliğini kırmaya yetmedi.

Piyasaların merakla beklediği karar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.