Ekonomi Dikkat, plastik kapların numarasına bakın 3,6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun
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Dikkat, plastik kapların numarasına bakın: 3,6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun

Dikkat, plastik kapların numarasına bakın: 3,6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Demirkan, vatandaşları aldıkları ürünlerin plastik kaplarındaki numaralara bakmaları hususunda uyardı. En güvenli plastik ürünlerin 1, 2, 4 ve 5 numaralı plastikler olduğunu ifade eden Demirkan, "Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Evimizde ve her yerde plastik kullanıyoruz. Plastikler ürünlerin numarası var, bunların en zararlısı 3-6 ve 7 numara plastikler. Bunlardan kesinlikle kaçınmamız lazım" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Plastik ürün alıken dikkatli olun. Türkiye’de plastik üretimi 2019 6 ayında 725 bin ton azaldı.
Plastik ürün alıken dikkatli olun. Türkiye’de plastik üretimi 2019 6 ayında 725 bin ton azaldı.

Bursa Uludağ Üniversitesinde Bursa’nın farklı okullarından gelen yüzlerce öğrenciye plastik kullanımıyla alakalı seminer veren Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Demirkan, özellikle 3-6 ve 7 numaralı plastik ürünler konusunda ikazda bulundu.

  • En güvenli plastik ürünlerin 1, 2, 4 ve 5 numaralı plastikler olduğunu ifade eden Demirkan, "Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Evimizde ve her yerde plastik kullanıyoruz. Plastikler ürünlerin numarası var, bunların en zararlısı 3-6 ve 7 numara plastikler. Bunlardan kesinlikle kaçınmamız lazım. Bütün ambalajların alt taraflarında numarası yazar, buna mutlaka dikkat edilmesi lazım. 7 ve üzeri numaralar görürseniz onlardan kesinlikle uzak durun. Bu rakamlardaki plastikler yüksek oranda kimyevi madde içermektedir. Bu numaralarda bulunan Bisfenol A (BPA) maddesi kanser yapmakta, kalp sağlığını bozmakta ve diyabet riskini artırmaktadır. En güvenilir numaralara ise 1, 2, 4 ve 5 numaralardır. Bunların içerisinde de en güvenlisi 5 numaradır. Özellikle halı, damacana ve çocuk oyuncakları yapımında kullanılıyor" dedi.

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"Türkiye’de plastik üretimi 2019 6 ayında 725 bin ton azaldı"

Dünyada plastik kullanımının son 50 yılda hızlı bir artış gösterdiğinin altını çizen Demirkan, "2018 yılında dünyada 359 milyon ton plastik üretildi. Dünyada en fazla plastik üreten ülke Çin’dir.

Türkiye’de 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 5 milyon 52 bin ton plastik üretilmiş, bu rakam 2019 yılının ilk 6 ayında 4 milyon 777 bin tona gerilemiş durumda.

Dünyada 2017 yılına kadar 8 milyar 300 milyon ton plastik üretilmiş, bu rakam 1 milyar filin ağırlığına denk geliyor" şeklinde konuştu.

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