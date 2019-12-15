Dikkat, plastik kapların numarasına bakın: 3,6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun Dikkat, plastik kapların numarasına bakın: 3,6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Demirkan, vatandaşları aldıkları ürünlerin plastik kaplarındaki numaralara bakmaları hususunda uyardı. En güvenli plastik ürünlerin 1, 2, 4 ve 5 numaralı plastikler olduğunu ifade eden Demirkan, "Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Evimizde ve her yerde plastik kullanıyoruz. Plastikler ürünlerin numarası var, bunların en zararlısı 3-6 ve 7 numara plastikler. Bunlardan kesinlikle kaçınmamız lazım" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 15 Aralık 2019, 11:31 Son Güncelleme: 15 Aralık 2019, 11:40 İHA