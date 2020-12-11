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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dışişleri Bakanlığı: Kimlik kartıyla Azerbaycan'a gidebilecek

Dışişleri Bakanlığı, dün Bakü'de imzalanan protokolle Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarına karşılıklı ziyaretlerde kimlikle seyahat imkanı tanındığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarına karşılıklı kimlikle ziyaret imkanı.
Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarına karşılıklı kimlikle ziyaret imkanı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Bu anlamlı ziyaret sırasında halklarımızın daha sıkı biçimde kenetlenmesinin önünü açacak olan iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolün imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.

  • Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir. Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Azerbaycan'la vizeler kalkıyor

En çok vize verdiğimiz ülkeler
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İşte son 6 yıl içinde en çok vize verdiğimiz ülkeler...
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İngiltere 5.769.815
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Irak 2.619.262
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Hollanda 2.164.142
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Belçika 1.119.294
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Polonya 1.040.445
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Suudi Arabistan 1.001.006
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A.B.D. 856.335
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Çin Halk Cumhuriyeti 734.482
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Norveç 662.181
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Kuveyt 620.831
En çok vize verdiğimiz ülkeler
Sınır kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar başvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldı. En çok vize düzenlenen ülkeler İngiltere, Irak, Hollanda, Belçika ve Polonya olarak kayıtlara geçti.

Türk pasaportuyla vizesiz gidebileceğiniz ülkeler
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Türk vatandaşları masalsı ülke Andorra'ya 90 gün süreyle vizesiz seyahat edebilirler.
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Antiigua ve Barbuda 180 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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Arjantin 90 güne kadar Türkiye'den gelen turistlere vizesiz kapılarını açıyor.
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Türk vatandaşları Arnavutluk'a 90 güne kadar vizesiz gidebilir.
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Azerbaycan (30 gün)
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Türk pasaportunuz Bahamalar'da turistik ziyaretlerde 8 aya kadar vizede kolaylık sağlıyor.
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Türk vatandaşları Bahreyn'e gittiğinde sınırda 15 günlük vizesini hemen alabiliyor.
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Barbados 90 güne kadar olan seyahatlerde Türk pasaportu olan kişilerden vize istemiyor.
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Belarus'a gideceğiniz zaman en fazla 30 gün kaldığınız takdirde Türk pasaportunuz yeterli.
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Belize Türk vatandaşlarından 90 güne kadar olan gezilerde vize istemiyor.
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Bolivya'ya giderken Türk pasaportunuz 90 güne kadar vizesiz giriş sağlıyorç
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Bosna Hersek Türk vatandaşlarından 90 güne kadar vize istemiyor.
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Botsvana'ya giderken Türk pasaportunuz giriş için yeterli oluyor.
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Brezilya'ya giden Türk vatandaşları pasaportlarıyla 90 güne kadar vizeye ihtiyaç duymadan gezebilir.
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Brunei 30 günü aşmayan gezilerde Türk pasaportu olan ziyaretçilerden vize istemiyor.
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Türk pasaportunuz Dominika'da 21 güne kadar vizesiz gezmenizi sağlıyor.
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Dominik Cumhuriyeti (Sınırda 10 Dolar ücreti karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor)
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Ekvador en fazla 90 gün kalacak Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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El Salvador da aynı şekilde 90 güne kadar olan gezilerinizde Türk pasaportunuzu yeterli görüyor.
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Endonezya'yı 30 gün içinde sadece Türk pasaportunuzla beraber vizesiz olarak gezebilirsiniz.
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Fas, Türkiye'den gelen ziyaretçilerinde 90 güne kadar pasaportu yeterli görüyor.
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Fiji 90 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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Fildişi Sahili (İnternet üzerinden başvuru yapılıyor. Sadece Abidjan Havalimanı girişinde geçerli. Vize en geç 48 saat içinde e-posta olarak gönderiliyor.)
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Filipinler Türk pasaportu olanlara 30 güne kadar vizesiz gezme kolaylığı veriyor.
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Türk vatandaşları Guaetmala'ya 90 güne kadar vizesiz gidebilir.
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Türk pasaportu olanlar Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebilirler.
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Güney Kore, Türkiye'den gelen ziyaretçilerinden 3 aya kadar vize istemiyor. Sadece Türk pasaportunuz yeterli olacak.
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Gürcistan Türkiye'den gelen turistlere vizesiz kapılarını açıyor.
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Haiti'de Türk pasaportunuzla 90 gün boyunca vizesiz gezebilirsiniz.
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Türk pasaportunuz Honduras'ta 90 gün vizesiz gezmek için yeterli olacak.
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Hong Kong 90 güne kadar olan seyahatlerde Türk pasaportu olan kişilerden vize istemiyor.
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İran 10 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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Türk pasaportu olanlar Jamaika 90 gün süreyle vizesiz seyahat edebilirler.
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Japonya 90 güne kadar Türkiye'den gelen turistlere vizesiz kapılarını açıyor.
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KKTC (Serbest dolaşım)
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Kamboçya (30 Güne kadar vize Fahri Kosnsolosluk ya da sınır kapısından alınabilir.)
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Karadağ'da 90 güne kadar gezmek için Türk pasaportunuz yeterli.
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Katar Türk vatandaşlarından en fazla 30 günlük geziler için vize almıyor.
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Kazakistan da aynı şekilde kolaylık sağlıyor. (30 gün)
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Kenya (Vize başvurunuzu internetten yapıyorsunuz. 2 iş günü içinde çıkıyor. Kopyasını yanınıza alıyorsunuz. Bazı durumlarda sınırda da işlem yapılabiliyor.)
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Kırgızistan Türk vatandaşlarından en fazla 1 aylık geziler için vize almıyor.
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Türkiye'den giden kişiler, Kolombiya'da 90 gün boyunca vizesiz gezebilir.
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Komor Federe İslam Cumhuriyeti, Türk pasaportu olan kişilere kapıda vize veriyor.
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Türk pasaportu olan kişiler Kosova'yı 90 gün boyunca vizesiz gezebilir.
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Kosta Rika da aynı şekilde Türk vatandaşlarından 90 gün için vize istemiyor.
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Lübnan'a gidecek Türk vatandaşları 90 gün boyunca vizesiz gezebilir.
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Madagaskar'ı Türk pasaportunuzla 90 gün vizesiz keşfedebileceğiniz ülkeler arasında.
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Makao 30 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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Makedonya'yı 90 gün sadece Türk pasaportunuzla beraber vizesiz olarak gezebilirsiniz.
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Maldivler Türkiye'den gelen turistlere 30 gün için kapılarını vizesiz açıyor.
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Malezyaya giderken Türk pasaportunuz en fazla 90 günlük gezilerde giriş için yeterli oluyor.
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Mauritius 30 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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Meksika (Sadece havayolu ile yapılan girişlerde 30 gün)
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Moğolistan Türk vatandaşlarından en fazla 30 günlük geziler için vize almıyor. Pasaportunuz yeterli oluyor.
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Türk pasaportunuz Moldova seyahatinizde 90 gün boyunca vizesiz gezmenizi sağlıyor.
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Nikaragua da Türk pasaportu olan kişilere aynı kolaylığı sağlıyor. (90 gün)
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Niue'de 30 gün boyunca Türk pasaportunuzla beraber vizesiz gezebilirsiniz.
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Palau Cumhuriyeti Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında.
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Türk pasaportunuz Panama gezinizde 6 ay boyunca vizesiz gezmenizi sağlıyor.
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Paraguay (Toplamda 180 günü aşmamak şartıyla 90 gün vizesiz)
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Peru'da Türk pasaportunuzla beraber 90 gün boyunca vizesiz gezebilirsiniz.
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Ruanda (İnternetten başvuru yaptığınızda 4 gün içinde hazırlanıyor.)
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Samoa (Kapıda 2 adet vesikalık ile 60 güne kadar vize alınabilir.)
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Sao Tome ve Principe Türk vatandaşlarından 15 güne kadar olan gezilerde vize istemiyor. Pasaportunuz yeterli oluyor.
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St. Christopher ve Nevis (Toplamda 180 günü aşmamak şartıyla 90 gün vizesiz)
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Türk pasaportunuzla Santa Lucia'da 6 haftaya kadar vizesiz gezebilirsiniz.
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Saint Vincent ve Grenadinler ise 90 güne kadar olan gezilerde Türk pasaportu olan kişilerden vize istemeyerek kolaylık sağlıyor.
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Senegal'e giderken online vize alan Türk vatandaşları ülke girişinde sorun yaşamayacaktır.
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Seyşeller ise 90 güne kadar çıkan seyahatlerde Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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Sırbistan'da aynı şekilde Türk pasaportu olan kişilerden 90 güne kadar olan gezilerden vize istemiyor.
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Singapur'da aynı şekilde en fazla 90 gün olan seyahatlerde Türk vatandaşlarına vizeyi zorunlu tutmuyor.
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Sri Lanka için bu kolaylık 30 gün ile kısıtlı.
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Svaziland'a gidecek Türk vatandaşları 30 gün boyunca vizesiz gezebilir.
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Türk pasaportu olanlar Şili'de 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilir.
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Tacikistan (60 gün)
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Tayland (30 gün)
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Tayvan, Türk pasaportu olan kişilere 2 adet vesikalık ile kapıda 30 güne kadar vize veriyor.
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Trinidad ve Tobago'da 30 güne kadar olan seyahatlerde Türk pasaportu olan kişilerden vize istenmiyor.
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Tunus'ta Türk pasaportunuzla 90 gün boyunca vizesiz gezebilirsiniz.
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Turks ve Caicos Adaları'da aynı kolaylığı sağlıyor. (90 gün)
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Tuvalu, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Sadece pasaportlarıyla beraber getirdikleri 2 adet vesikalık ile kapıda kontrolden geçiyorlar.
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Ukrayna ise Türk pasaportuyla gelen ziyaretçisine 60 güne kadar vize istemeyerek kolaylık sağlıyor.
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Türk vatandaşları Uruguay'da 90 güne kadar boyunca vizesiz gezebilir.
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Ürdün (Toplamda 180 gün içinde maksimum 90 gün)
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Vanuatu, Türk vatandaşlarından en fazla 30 günlük geziler için vize almıyor. Pasaportunuz yeterli oluyor.
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Venezuela'ya giderken 90 güne kadar olan seyahatlerinizde Türk pasaportu olanlardan vize istemiyor.
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Virjin Adaları (İngiliz), 30 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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Zimbabve (2 gün içinde internet başvurunuza göre hazırlanıyor.)
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Zambiya'da Türk pasaportu olan kişiler en fazla 30 günü bulacak şekilde vizesiz gezebilir.
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Vize istemeyen ülkeler
Türk pasaportuyla vizesiz gidebileceğiniz ülkeler
Yurt dışında seyahat etmek için her zaman vize almak zorunda değiliz. 90'a yakın ülke 15 - 90 gün arası turistik geziler için vizede Türk vatandaşlarına kolaylık sağlıyor. Kapıda alacağınız ya da e-posta adresinize gelecek vizeler gibi, girişinde 2 vesikalık fotoğraf ile seyahat edebileceğiniz ülkeler de var. Birbirinden güzel ülkelerin 2018 yılı için güncel listesi...


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