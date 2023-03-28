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Ekonomi

Disney'de büyük işten çıkarma: 7 bin çalışanıyla yollarını ayıracak

Amerikan medya devi Disney'in CEO’su Bob Iger, milyarlarca dolarlık maliyet düşürme girişiminin bir parçası olarak 7 bin çalışanını işten çıkarmaya bu hafta başladıklarını duyurdu.

09:01 . 28/03/2023 Salı
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Amerikan medya devi Disney'in CEO’su Bob Ige

Amerikan medya devi Disney'in CEO’su Bob Ige

Amazon’dan Google’a, Meta’dan Microsoft’a kadar onlarca dev şirketin işten çıkarma kervanına Disney’de katıldı. Amerikan eğlence sektöründe, dünyanın en büyük medya şirketlerinden biri olan Disney, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3'ünü işten çıkarmaya hazırlanıyor.


Kasım ayında yeniden Disney’e dönen CEO Bob Iger’ın ilk işi işgücü kesintisine gitmek oldu. Iger, üç turluk işgücü kesintisinin ilki olan bu haftadan itibaren personel çıkarmaya başlayacaklarını duyurdu.


Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Disney'in küresel iş gücünde yapılan kesintiler, medya endüstrisinin çalkantılı olduğu bir dönemde şirketin operasyonlarını düzene sokmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık bir maliyet düşürme girişiminin bir parçası.


Disney masraflarını azaltmak amacı ile yaz başına kadar 7 bin çalışanını işten çıkarmış olacak

İşten çıkarmaların ilk turu bu hafta başlayacak ve yöneticiler, etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başlayacak. Disney CEO’su Bob Iger, ikinci, daha büyük bir işten çıkarmanın Nisan ayında ve üçüncü turun ise yaz başında yapılacağını açıkladı.


Iger "Disney'den ayrılan birçok meslektaş ve arkadaşın zor gerçeği, hafife aldığımız bir şey değil. Zor anlarda, Disney'in şimdi ve gelecekte dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ve konuklara olağanüstü eğlence sunmaya devam edebilmesi için gerekenleri her zaman yapmalıyız." açıklamasını yaptı.


Şirketin yaklaşık 220 bin çalışanı mevcut ve 166 bini Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam ediliyor. İşten çıkarmalar, şirketin yönetim kurulunun Bob Chapek'i lider olarak görevden almasının ardından Kasım ayında Bob Iger'in Disney'e ikinci kez geri dönüşüyle başladı.




#Disney
#Bob Iger
#İşten çıkarma
1 saat önce
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