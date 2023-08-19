Doğal gaz dağıtımının aksamamasına ilişkin EPDK’nın tedbirler yönetmeliği Resmi Gazete’de

Doğal gaz dağıtımı lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, EPDK; doğal gazın kaliteli , sürekli ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde tüketicilerin kullanımına sunulmasına engel teşkil edebilecek durumlarda önceden tedbir alacak. Dağıtım faaliyetini niteliğini ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi hallerde EPDK, dağıtım yapan şirketlerin yönetimlerini değiştirebilecek ve en kısa sürede satış ihalesi çıkarılarak yeni lisans sahibini belirlenecek.

“Dağıtım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayacağız”