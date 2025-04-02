Doğal gazda da kademeli fatura

Elektrikte kademeli fatura dönemine bu yılın başında geçilirken, önümüzdeki kış ise doğal gazda kademeli fatura döneminin başlatılması planlanıyor. İllerin ortalama doğal gaz tüketimleri baz alınarak her ile göre ayrı kademe belirlenecek ve bunun altında kalanlar doğal gazı daha uygun fiyatla tüketecek. Türkiye’de doğal gazı en fazla Hakkari ve Erzurum, en az ise Adana ve Osmaniye’nin tüketiyor. Bakanlık gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak desteklemenin doğru yere yapılması için elektrikte başlattığı uygulamaya doğal gazda da geçecek. Doğal gazda soğuk ve sıcak iller ayrıştırılarak kimsenin mağdur edilmemesi sağlanacak.





YIL SONUNDA DEVREYE ALINMASI PLANLANIYOR

Doğal gazda kademeli tarife dönemine yılsonuna doğru geçilmesi planlanırken, elektrikte olduğu gibi Türkiye geneli için tek bir kademe değil, illerin tüketimlerine göre ayrı ayrı kademeler belirlenmesi bekleniyor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye’de her 100 hanenin yaklaşık 59’unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğal gaz kullanıyor. Hanelerde doğal gazın önemli bir kısmının ısınmak amacıyla kullanıldığını ve bunun da soğuk iklime sahip illerde bir dezavantaj yarattığını anlatan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu sebeple her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedefliyor” dedi.





EN FAZLA TÜKETİM HAKKARİ’DE

Öner, illerin tüketimine göre şu bilgileri verdi: “Son açıklanan 2023 verilerine bakıldığında hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il 1401 metreküp ile Hakkari olurken, bunu sırasıyla 1348 ile Erzurum, 1317 ile Ardahan, 1311 ile Muş ve 1224 metreküp ile Ağrı izledi. En az tüketim ise sırasıyla 521 metreküp ile Adana, 527 ile Osmaniye, 531 ile Mersin ve 566 metreküp ile Antalya’da gerçekleşti. İstanbul’da ise haneler bir yılda ortalama 869, Ankara’da 1067, İzmir’de 736 metreküp gaz tüketti. Bakanlık tüm bu verileri dikkate alarak her il için ortalama tüketim belirleyerek bu tüketimin altında kalanları desteklemeye devam ederken, üstünde kalanlara gerçek maliyetleri yansıtmaya başlayacak.”





EŞİTLİK DEĞİL ADALET ESAS OLMALI

Ali Rıza Öner, elektrikte uygulanan kademeli tarifeye ilişkin ise “Elektrik aboneliklerinde belirlenen tüketim sınırları, bireylerin yaşadıkları bölgelere ve iklim koşullarına göre yeniden yapılandırılmalıdır. Örneğin Adana, Antalya ve Mersin gibi sıcak iklim bölgelerinde klima kullanımı yaz aylarında insani bir ihtiyaç hâline gelmektedir. Buna karşılık, İç Anadolu veya Marmara bölgelerinde yaz aylarında benzer bir zorunluluk söz konusu değildir. Bu nedenle 5 bin kilovatsaatlik tüketim sınırları sıcak bölgelerde yetersiz kalmakta ve yüksek fatura yüküne neden olmaktadır. Bu durum, enerjiye erişimde adaletsizliğe yol açmaktadır” diye konuştu.



