Doğalgazda kapılar Türkiye'ye açılıyor: Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler

Türkiye ve İsrail, enerji alanında görüşmelerini yoğunlaştırdı.

İki ülke, bu alanda ortaklığı güçlendirme ve yeni tedarik rotaları geliştirmenin yollarını arıyor.

Türkiye-İsrail hattında enerji trafiği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı Israel Katz ile yaptığı görüşmede konuyu ele aldı.

ABD merkezli Bloomberg, iki ülkenin gaz ihracatını görüştüğünü, bu noktada Avrupa'nın ön planda olduğunu yazdı.

Erdoğan'ın sözlerini hatırlattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail gazıyla ilgili "En sağlıklı proje, doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasıdır." şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

İhracat fırsatlarını keşfetmeye çalışıyorlar

Türkiye ve İsrail'in, Akdeniz sahasından çıkan gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç edilmesine yönelik fırsatları keşfetmeye çalıştığı belirtildi.

Ekonomik bağları geliştirmeye çalışan tarafların, Ağustos 2022'de diplomatik ilişkileri yeniden kurduğu anımsatıldı.

Görüşme verimli geçti

Öte yandan İsrail basınından The Times of Israel gazetesi, Bakanlar Bayraktar ve Katz arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Görüşmenin verimli geçtiği, Katz'ın, Bayraktar'ı İsrail'e davet ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye üzerinden transfer önerisi

İsrail doğalgazının Akdeniz'den çıkarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzını değerlendiren Erdoğan, şunları söylemişti:

Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerinden doğalgazın Avrupa’ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz’den Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla.

Ama Türkiye’den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında kârlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa’ya bu işin naklinde belli bir oran imkanımız olacak.

Doğalgazda kapılar Türkiye'ye açılıyor

Türkiye'nin doğalgaz ticareti merkezi olma hedefine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Mevcut doğalgaz hatlarına ek olarak, İsrail ve Doğu Akdeniz bölgesindeki doğalgaz projeleri yeniden gündeme geldi.

Türkiye, Doğu Akdeniz gazının aktarımında bölge için ilk sırada yer alıyor.



