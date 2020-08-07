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Ekonomi Doğtaş Kelebek pandemi döneminde yurt dışı yatırımlarını artırdı
İŞ DÜNYASI

Doğtaş Kelebek pandemi döneminde yurt dışı yatırımlarını artırdı

Doğtaş Kelebek, pandemi döneminde ev ve dekorasyona artan büyük ilgiye proaktif çözümleriyle karşılık verdi. Fabrikalarında ve mağazalarında aldığı yüksek tedbirlere ek olarak müşterileriyle buluşmak için hayata geçirdiği yenilikçi mağazacılık uygulamaları sayesinde, yurt içi ile birlikte yurt dışı yatırımlarını da başarılı bir yönetim stratejisiyle artırmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğtaş Kelebek markası, yurt dışı yatırımlarına devam ediyor.
Doğtaş Kelebek markası, yurt dışı yatırımlarına devam ediyor.

Doğtaş Kelebek yüzde 40 olan 2020 büyüme hedef oranlarını yüzde 60’a çekerek, ciro hedefini 1 Milyar TL’ye çıkaran Grup, bu yıl 600 kişilik ekstra bir istihdam oluşturacaklarını duyurdu.

Doğtaş Kelebek, Londra’nın ardından yurt dışı yatırımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Londra’nın yanı sıra, kardeş topraklar; Filistin, Türkmenistan, Karadağ ve Özbekistan’da açtığı mağazalar ile 2020 büyüme hedeflerini hız kesmeden yerine getiren Doğtaş Kelebek, bu ayın sonuna kadar Nijerya ve Güney Afrika’da açmaya hazırlandığı mağazalarla birlikte Katar, Arabistan ve Hindistan’dan aldığı olumlu proje tekliflerini de hayata geçirecek.

Artan dış yatırım projeleri için özel pozisyon atamaları gerçekleştirildi.

Artan dış yatırımlar sonucunda Kelebek Uluslararası Pazarlar Direktörü pozisyonuna Serkan Duman’ı atayan marka, Doğtaş’ta aynı pozisyona, uzun yıllardır şirket içerinde çalışan Taner Kırcı’yı getirdi. Dış ticareti daha da güçlendirmek için yapılan bu atamalar, aynı zamanda markanın, gerek mevcut yatırımcılara gerekse yapılacak yeni yatırımlara da daha fazla eğilmek istediğinin bir göstergesi.

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan açıklama yaptı.

İsmail Doğan: “Yurt dışı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Pandeminin özellikle ilk döneminde evde geçirilen zamanın artması ve hatta tüm hayatın evden götürülmesiyle birlikte ev ve dekorasyona bakışın değiştiğinin altını çizen Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan; bu yeni müşteri eğiliminin ev-yaşam markalarında pozitif bir satış grafiği yarattığını belirtti.

İsmail Doğan sözlerine şöyle devam etti: “2020 her bakımdan çok zor bir yıl olarak başladı ve öyle de ilerlemeye devam ediyor. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomik dengeleri alt üst eden pandemi süreci yatırımcıyı ve yatırımcı adaylarını da çok düşündürür bir hale getirmişti. Ancak biz Doğtaş Kelebek olarak mobilya sektörünün öncü markalarından biri olmanın da getirdiği avantaj ve attığımız güçlü adımlar ile pandemi sürecine rağmen geçtiğimiz günlerde 2020 için ciro artışı bildirdik.

Özellikle yurtdışı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek kadar bir büyüme ivmesi yakaladık. Üstelik hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadığımız gibi 600 kişilik ekstra bir istihdam yaratacağız. Pandemi sürecinin, aslında ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gösterdiği online satış kanallarına da tüm markalarımız için farklı yatırımlar yaptık. Bundan sonrası için de dış ticaret ekiplerimizi yaptığımız atamalar ile güçlendirerek ve yurtdışındaki yatırımlarımızı artırmaya yönelik yeni projeleri hayata geçirerek ilerleyeceğiz.”

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