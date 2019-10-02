Ekonomi Dolandırıcılardan akılalmaz oyun Netflix logolu USBlerle kurum bilgisayarlarını ele geçiriyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolandırıcılardan akılalmaz oyun: Netflix logolu USB'lerle kurum bilgisayarlarını ele geçiriyorlar

Dolandırıcılardan akılalmaz oyun: Netflix logolu USB'lerle kurum bilgisayarlarını ele geçiriyorlar

Siber dolandırıcılar bu kez de Netflix üzerinden şirketleri hedef aldı. Netflix logolu zarfları yöneticiler adına şirketlere yollayan dolandırıcılar, zarf içerisine koydukları USB bellekler üzerinden kurum bilgisayarlarını ele geçirmeye çalışıyor. Akılalmaz yöntemin deşifre olmasının ardından çok sayıda şirket, çalışanlarına söz konusu zarflar noktasında uyarı mailleri atıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Foto/arşiv) Çok sayıda şirket Netflix logosu ile gönderilen postalar konusunda çalışanlarını uyarıyor.
(Foto/arşiv) Çok sayıda şirket Netflix logosu ile gönderilen postalar konusunda çalışanlarını uyarıyor.

Çeşitli yöntemler ile bilgisayarlara sızmaya çalışan siber dolandırıcılar bu sefer de kötü emellerine Netflix'i alet etti.

Özellikle büyük kurumları kendilerine hedef seçen dolandırıcıların hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem ile hareket ettiği ortaya çıktı.

NETFLİX LOGOLU POSTALAR

İçerisine tanıtım broşürü ile birlikte bir de USB bellek koydukları postaları Netflix logosu ile yöneticiler adına kurumlara gönderen dolandırıcılar, zarfın içindeki USB bellek üzerinden şirket bilgisayarlarını ele geçirmeyi hedefliyor.

Şirketlere gönderilen Netflix logolu postalar.

ŞİRKETLERDEN ÇALIŞANLARINA UYARI!

Yaşanan ilginç dolandırıcılık yöntemi üzerine çok sayıda şirket çalışanlarını Netflix üzerinden bu yönde gelecek sarı zarflar noktasında uyarıyor.

  • Yapılan uyarılarda; zarf içerisinden çıkan USB belleğin hiçbir şekilde bilgisayarlara takılmaması, takılması halinde ise USB'ler üzerinden truva atı yazılımların bilgisayarların kontrolünü ele geçirebileceğine dikkat çekiliyor.

Zarfların içerisinde yer alan broşür ve USB bellek.

KARGO TESLİMİNDE KASKLI KAMUFLAJ

Öte yandan dolandırıcılar izini kaybettirmek için ilginç bir yönteme daha başvurdu. Şirketlere yapılan teslimlerde kuryelerin kasklarını çıkarmadan kargoları bıraktığı, bu şekilde güvenlik kameralarına takılmayarak deşifre olmaktan da kurtulduğu belirtiliyor.

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