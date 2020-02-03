Ekonomi Dolandırıcılığı ortadan kaldıracak Güvenli ödeme sistemi başladı
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Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı

Dolandırıcılığı ortadan kaldıracak: Güvenli ödeme sistemi başladı

Noterlerde dolandırıcılığı ortadan kaldıracak güvenli ödeme sistemi bugün itibariyle başladı. Noterde, imzalar atılana kadar para banka hesabında bloke edilecek. Uygulamayla beraber nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri de ortadan kalkacak.

Haber Merkezi İHA
İşlem ücreti her para miktarı için aynı olup, 20 liralık bir ücret alınıyor.
İşlem ücreti her para miktarı için aynı olup, 20 liralık bir ücret alınıyor.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin iş birliğiyle hazırlanan noterde güvenli ödeme sisteminde elden para alışverişi dönemi sona erdi.

Noterlik işlemleri tamamlanana kadar, para miktarı ödemeyi yapacak aracı kuruluş tarafından açılan banka hesabında bloke edilecek.

Uygulamayla beraber nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri de ortadan kalkacak.

Ayrıca, yeni uygulama ile artık noterlerdeki harç ve masraflar kredi kartı veya banka kartıyla ödenebilecek.

Noterde işlem sırası.

İşlem ücreti her satış miktarı için aynı; 20 lira

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakırköy 24. Noter Başkatibi Ahmet Onat, noterde güvenli ödeme işlemleri bugün başladıklarını belirterek, “Güvenli ödeme sistemi hem alıcı hem de satıcı garanti altına alan bir sistem. Taraflar, takas bank dediğimiz bankaya ortak üyelik başvurusunda bulunuyorlar. Bu süreçte alıcı parayı satıcının ortak hesabına yatırıyor.

Güvenli alışveriş için notere geldiklerinde sistemde onaylandıktan sonra otomatik olarak para hesaba geçiyor. İşlem ücreti her para miktarı için aynı olup, 20 liralık bir ücret alınıyor. Dolandırıcılığı ortadan kaldıran bir sistem. Vatandaşlar için iyi bir uygulama oldu” dedi.

Noterde kredi kartıyla ödeme dönemi

Kredi kartı ile ödeme uygulamasının da bugün başladığını söyleyen Onat, “Vatandaşlar noterdeki işlem ücretlerini kredi kartı veya banka kartlarıyla ödeyebilecekler” ifadelerini kullandı.

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