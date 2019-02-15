Dolar 5,30'un altında

Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerindeki iyimser hava, dolar endeksindeki düşüşle haftaya iyi başlayan gelişen ülkeler para birimleri, görüntünün terse dönmesiyle güçlü dolar karşısındaki kazançlarını koruyamadı.

Güney Afrika randı ve TL hafta boyunca volatilitenin en yüksek yaşandığı para birimleri oldu.

Türkiye tarafında ise dün açıklanan sanayi üretimi, cari açık ve beklenti anketi fiyatlamada fark oluşturmazken, öğlen saatlerinde piyasalar Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın sözlerinden etkilendi.

ÇETİNKAYA'NIN AÇIKLAMALARI İLE 5,30'U AŞTI

Çetinkaya "Dönemsel şartlar dikkate alınarak, finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabilir. Bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmuyor" dedikten sonra dolar/TL yukarı yönlü hareket yaşadı ve kur 5.32 TL'yi zorladı ancak akşam saatlerinde gevşeyerek 5.2775 ile kapandı.

15 şubat dolar kuru açılışta 5.28'li seviyelerde ve hafif yükselişle başladı.

Gözler bugün açıklanacak işsizlik rakamları ve S&P'nin Türkiye raporunda. Resesyon riskinin ön plana çıktığı ABD'de perakende satışlar, kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi verileri ve Mnuchin ile Lighthizer'ın Çin ile yaptığı görüşmeler de izleniyor.