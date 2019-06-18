Dolar 5,90'ın altında

Kapalıçarşı'da 5,8750 liradan alınan dolar, 5,8770 liradan satılıyor. 6,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5970 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 5,8750 liradan alınan dolar, 5,8770 liradan satılıyor. 6,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5970 lira olmuştu.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.