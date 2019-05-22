Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Dolar 6 TLnin üzerinde
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar 6 TL'nin üzerinde - 22 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar 6 TL'nin üzerinde

BDDK'nın döviz alım işlemleriyle ilgili kararı ve Merkez Bankası'nın swap ve repo ihalelerine yönelik yeni aldığı kararların ardından dolar kuru 6 TL'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dolar/TL bu sabah 6.07 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Haber Merkezi Reuters
22 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları
22 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Piyasalar YSK’nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

Dolar/TL saat 07:00 itibarıyla 6.0651/6.0673 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerde seyri devam ediyor.

Diğer taraftan yurtiçinde TL’de baskı unsuru olan, son dönemde yavaşlasa da altı aydır aralıksız devam eden lokallerin döviz biriktirme eğilimine yönelik önlemler takip ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dün itibariyle gerçek kişiler tarafından yapılan 100,000 dolar üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleşeceğini bildirdi.

Yazıda kararın, “Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen” alındığı belirtildi.

Toyota Corolla’nın seri üretimine başladı
EKONOMİ
Toyota Corolla’nın seri üretimine başladı

Türkiye ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi
EKONOMİ
Türkiye ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi
ABDnin ardından Türkiyeden hamle

ABD'nin ardından Türkiye'den hamle

​Türkiye ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi.
Mersinde tersane yeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Taşucu'ndan verebilir.
Yargıtaydakritik seçim

Yargıtay'da
kritik seçim

Erdoğan'ın imzasıyla yeniden göreve başladı.
Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş

Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş

​Google'a günlük 20 bin lira ödemişler.
Silah sanayii<br>savaş istiyor

Silah sanayii
savaş istiyor

​Trump, kendisinin 'askeri-endüstriyel kompleks' tarafından savaşa zorlandığını iddia etti.
3 bölgeye dikkat

3 bölgeye dikkat

Meteoroloji'nin son tahmininde bölge bölge uyarı.
9 yaşındaki çocuktan acı haber

9 yaşındaki çocuktan acı haber

İnşaat çukuruna düşen çocuk kurtarılamadı.

YSK gerekçeyi<br>hemen açıklasın

YSK gerekçeyi
hemen açıklasın

​YSK, iptal kararının üzerinden 16 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararını açıklamadı.

Mazotun<br>litresi 15 TL!

Mazotun
litresi 15 TL!

​CHP İstanbul adayının Beylikdüzü Belediyesi'ndeki israf tablosu ortaya çıktı.
İdlib ajan kaynıyor

İdlib ajan kaynıyor

​ÖSO'nun kurucu komutanı Albay Riyad Esad, Yeni Şafak'a konuştu.
Yapay zeka<br>ders oluyor

Yapay zeka
ders oluyor

​Açıklanan yeni eğitim sisteminin detayları ortaya çıkıyor.
Girişimcinin yeni<br>gözdesi öğrenci

Girişimcinin yeni
gözdesi öğrenci

​Yabancı öğrenci sınırlamasının kaldırılması girişimcileri harekete geçirdi.
Yine kimyasal kullandı

Yine kimyasal kullandı

​ABD, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyinde yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rumlar<br>ateşle oynuyor

Rumlar
ateşle oynuyor

İki yıl içerisinde 8 sondaj yapacaklar.
Türkiye gemisinin yolcularıyız

Türkiye gemisinin yolcularıyız

Erdoğan, milletvekillerinin katıldığı iftar programında konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.