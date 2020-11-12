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Ekonomi Dolar 770in altını gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 7.70'in altını gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ekonomiye yönelik açıklamalarının ardından TL'deki değer kazancı belirginleşirken, hafta boyunca gerileyen dolar bugün 7.68 seviyelerine kadar indi. Euro/TL ise 9.12 düzeyinden el değiştiriyor.

Haber Merkezi Diğer
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Yenilenen ekonomi yönetiminin piyasa dostu mesajlarının olumlu karşılandığı yurt içi piyasalar, gelecek hafta açıklanacak faiz kararı beklemeye başladı. Döviz kurlarındaki düşüş bugün yerini yatay seyre bıraktı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL'deki değer kazancı belirginleşirken hafta boyunca gerileyen dolar/TL, bugün 7,68 seviyelerine kadar indi. Kur şu dakikalarda 7,71'de seyrediyor. Euro/TL ise 9,12 düzeyinden el değiştiriyor.

  • Yurt içi piyasalar, ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen destek mesajlarını fiyatlarken gözler gelecek hafta açıklanacak olan faiz kararında.

Dolarda düşüş sürüyor
EKONOMİ
Dolarda düşüş sürüyor

Merkez Bankası'ndan 500 baz puan civarında bir faiz artırımı bekleniyor

Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank gibi yabancı yatırım bankaları notlarında Merkez Bankası'ndan 19 Kasım'da 400-500 baz puan civarında bir faiz artırımı beklediklerini duyurdu. Uzmanlar bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları ile büyük düşüş yaşayan dolarda son durum
EKONOMİ
Erdoğan'ın açıklamaları ile büyük düşüş yaşayan dolarda son durum
  • Uzmanlar, koronavirüs aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Altın fiyatlarında sert düşüş devam ediyor
EKONOMİ
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