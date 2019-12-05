Dolar güne 5,76 seviyesinin altında başladı

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile NATO zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Yaşanan gelişmeler üzerine Dolar/TL bu sabah güne 5.76 seviyesinin hemen altında başladı. Yeni günde dolar 5,7514, euro ise 6.3802 seviyesinde bulunuyor.
ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki değerlenmeye paralel geçen hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen ve en yüksek 5.7910 seviyesini gören dolar/TL Cuma günü 5.7455 seviyesinden kapandı.
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım’da gıda ve ulaştırma fiyatlarının etkisiyle aylık %0.38 ile beklentilerin altında artış gösterirken, baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık enflasyon da %10.56’ya yükseldi.
- Veri sonrası gözler Merkez Bankası’na çevrilirken, 12 Aralık’taki toplantıda yapılacak faiz indirimine yönelik beklentiler 100-200 baz puan aralığında bulunuyor.