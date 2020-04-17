Dolar güne 6,90 seviyesinin üzerinde başladı

Dün 6.82'den 6,91'e yükselen dolar/TL yeni güne 6,93 seviyesinde başladı.
Euro/TL ise 7,54 seviyesinde işlem görüyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,95'in direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,80 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.
Uzmanlar, dünya genelinde açıklanan verilerin Covid-19 nedeniyle ekonomilerde hasara işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, haftalık para be banka istatistikleri, yurt dışında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.