Ekonomi Dolar güne 6,90 seviyesinin üzerinde başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yükselişte: 17 Nisan 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne 6,90 seviyesinin üzerinde başladı

Koronavirüs salgınına yönelik haber akışı kur üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dolar yeni güne 6,93 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
17 Nisan 2020 dolar ve euro fiyatları
17 Nisan 2020 dolar ve euro fiyatları

Dün 6.82'den 6,91'e yükselen dolar/TL yeni güne 6,93 seviyesinde başladı.

Euro/TL ise 7,54 seviyesinde işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,95'in direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,80 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.

Uzmanlar, dünya genelinde açıklanan verilerin Covid-19 nedeniyle ekonomilerde hasara işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, haftalık para be banka istatistikleri, yurt dışında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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