Dolar güne nasıl başladı?

Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.10 itibarıyla 5.7380-5.7439 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, 12 Aralık’taki PPK toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle TL’de baskı da görülebilir.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti.

Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi.