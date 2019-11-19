Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar güne nasıl başladı? 19 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen haftaki görüşmesi sonrası yatay seyrettikten sonra artan küresel risk iştahının da desteğiyle dün aşağı yönlü bir seyir izlemişti. Dolar /TL bu sabah ise güne 5.75 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
19 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları
19 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.10 itibarıyla 5.7380-5.7439 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, 12 Aralık’taki PPK toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle TL’de baskı da görülebilir.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti.

Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi.

Tarımda marka olacağız
EKONOMİ
Tarımda marka olacağız
A Milli Takımımız rekorları altüst etti

A Milli Takımımız rekorları altüst etti
MİTten sonra SİB geliyor

MİT'ten sonra SİB geliyor

1 yıl içerisindeki 7 ülkeden 100 bine yakın saldırı oldu.
Sisli havada sağlığınızdan olmayın

Sisli havada sağlığınızdan olmayın

Özellikle belli hastalık grubundakilerin dışarı çıkmamalı.
TSK'da kripto operasyonu

TSK'da kripto operasyonu

82'si muvazzaf 133 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı.
Bu öldü bunu alın

Bu öldü bunu alın

Acile gelen annenin sözleri kan dondurdu.
Van'da hissedildi

Van'da hissedildi

​Türkiye - İran sınırında peş peşe şiddetli deprem.

Taklalar atarak<br> karşı şeride geçti

Taklalar atarak
karşı şeride geçti

​Hurdaya dönen araçtan 3'ü ağır 4 kişi yaralı çıkarıldı.

CIA ajanlarıyla çalışmış

CIA ajanlarıyla çalışmış

İran'ın Irak'taki yapılanması yayınlanan belgelerle açığa çıktı.
Medya suç ortağı

Medya suç ortağı

​Siyanür intiharlarında reyting uğruna yapılan haberlerin etkisi büyük.
50 bombalı araç

50 bombalı araç

​PKK, Güvenli Bölgeyi sabote etmek istiyor.
Batı Trakya<br>provokasyonu

Batı Trakya
provokasyonu

​​Yunanistan, Türk ve Müslüman azınlığı hedef gösteriyor.
Pakistan<br>Akdeniz Kalkanı'nda

Pakistan
Akdeniz Kalkanı'nda

​Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın ilk katılımcısı belli oldu.​
İsrail işgalini tanıdılar

İsrail işgalini tanıdılar

İşgal altındaki Batı Şeria ile ilgili hukuksuz açıklama.
Terfiler, ödüller ve <br>görevlendirmelere düzenleme

Terfiler, ödüller ve
görevlendirmelere düzenleme

​İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler TBMM'de.
Alman ordusu dökülüyor

Alman ordusu dökülüyor

Helikopter ve tanklar görev yapamaz durumda.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.