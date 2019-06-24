Dolar haftaya nasıl başladı?

31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin dün tekrarının ardından resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu seçimi önde tamamladı.
İmamoğlu önceki seçime göre oyunu dokuz puan civarında artırdı.
Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyali ardından 5.73'lü seviyelere kadar gevşeyen dolar/TL sonrasında ise yönünü yukarı çevirerek Cuma günü 5.8140 seviyesinden kapandı.
Seçime yönelik belirsizliklerin etkisiyle TL Cuma günü gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.
- İstanbul seçiminin ardından 5.72'ye kadar gerileyen Dolar/TL yeni güne 5,7375 seviyesinde başladı. Aynı dakikalarda Euro ise 6,5232 seviyesinde işlem görüyor.