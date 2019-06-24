Seçim sonuçlarına dolardan ilk tepki - 24 Haziran 2019 dolar ve euro fiyatları Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar/TL İstanbul seçiminin ardından dün illikit piyasada 5.72'ye kadar geriledikten sonra yeni haftaya 5.73 seviyesinde başladı. Euro ise 6,5232 seviyesinde işlem görüyor.

Haber Merkezi 24 Haziran 2019, 08:35 Son Güncelleme: 24 Haziran 2019, 08:42 Reuters