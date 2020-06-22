Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftanın ilk günü 22 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,8482 lira alış fiyatı, 6,8543 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,6685 lira alış fiyatı, 7,6760 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Dolar yeni haftanın ilk günü 22 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,8482 lira alış fiyatı, 6,8543 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,6685 lira alış fiyatı, 7,6760 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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