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Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar haftaya nasıl başladı? 22 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolarda haftanın ilk gününe ait başlangıç rakamları belli oldu. Koronavirüse ilişkin yeniden artan vaka sayıları ile tedirginliğin hakim olduğu piyasalarda dolar yeni haftaya 6,85 seviyesinin üzerinde başladı.

Haber Merkezi Tvnet Yeni Şafak
22 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları...
22 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları...

Dolar yeni haftanın ilk günü 22 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,8482 lira alış fiyatı, 6,8543 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 7,6685 lira alış fiyatı, 7,6760 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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