​Dolar haftaya nasıl başladı? 22 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları Dolar haftaya nasıl başladı? Dolarda haftanın ilk gününe ait başlangıç rakamları belli oldu. Koronavirüse ilişkin yeniden artan vaka sayıları ile tedirginliğin hakim olduğu piyasalarda dolar yeni haftaya 6,85 seviyesinin üzerinde başladı.

Haber Merkezi 22 Haziran 2020, 08:16 Son Güncelleme: 22 Haziran 2020, 08:19 Tvnet Yeni Şafak