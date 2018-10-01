Ekonomi Dolar son 15 ayın en düşük seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar son 1.5 ayın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası'nın faiz artışı ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin iyimserlik TL'ye destek olurken, bireylerin döviz talebinin de azalmasıyla dolardaki düşüş hızlanarak 5.90 seviyeleri görüldü.

Haber Merkezi Reuters
Dolarda düşüş sürüyor
Dolarda düşüş sürüyor

Geçen haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL 5.96 seviyesine kadar geriledikten sonra haftayı 6 seviyesinin hemen üzerinde kapadı.

17 Ağustos'tan beri en düşük seviye

Bu sabah saat 09:05'te 6.0351/6.0400 seviyesinde olan dolar/TL 17 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.9365'e kadar geriledikten sonra saat 13:50'de 5.90 seviyelerinde işlem gördü.

Bu sabah 6.5163/6.5211 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 6.4150/6.4179, bu sabah 6.9912/6.9860 seviyesinde olan euro/TL ise 6.8974/6.9000 seviyesindeydi.

Panik işlemleri sona erdi

Üst düzey bir bankacı, "Lokallerin döviz işlem hacimlerine baktığımızda kurun tarihi zirvelerini gördüğü dönemdeki bireylerin panik işlemlerinin artık sona erdiğini görüyoruz. Kurumsal yatırımcıların işlemleri öngörüldüğü şekilde devam ediyor ancak bireylerin işlemleri TL'de değer kazancını sınırlayan önemli bir etkendi ve veriler bireylerin artık TL'deki volatilitenin sona erdiği görüşünde olduğunu gösteriyor" dedi.

100 bin puanı aştı

Döviz piyasalarındaki düşüşün yanı sıra borsa ise 100 bin bandını yeniden aşarak 100.061 seviyelerini gördü.

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EKONOMİ
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