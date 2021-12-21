Dolar hızla geriliyor: Yeni güne yüzde 15'den fazla kayıpla başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında ciddi düşüşler yaşandı.

Dolar/TL , pazartesi günü kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,27 seviyesine kadar düştü.

Dolar kuru 21 Aralık salı gününe ise yüzde 15'den fazla kayıpla başladı. Yaşanan düşüşlerle birlikte dolar 11,34 seviyesine, euro ise 12,79 bandında kadar geriledi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,7980 lira, avronun satış fiyatı ise 20,0750 lira olmuştu.

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