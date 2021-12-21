Ekonomi Dolar hızla geriliyor Yeni güne yüzde 15den fazla kayıpla başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar hızla geriliyor: Yeni güne yüzde 15'den fazla kayıpla başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar ile döviz kurunda sert düşüşler yaşanıyor. Ekonomik tedbirlerin açıklanması ile dün akşam saatlerinde 12,27 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru yeni güne de yüzde 15'den fazla kayıpla başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolarda büyük düşüş: 21 Aralık dolar kaç lira euro ne kadar oldu?
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında ciddi düşüşler yaşandı.

Dolar/TL , pazartesi günü kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,27 seviyesine kadar düştü.

Dolar kuru 21 Aralık salı gününe ise yüzde 15'den fazla kayıpla başladı. Yaşanan düşüşlerle birlikte dolar 11,34 seviyesine, euro ise 12,79 bandında kadar geriledi.

  • Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,7980 lira, avronun satış fiyatı ise 20,0750 lira olmuştu.

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