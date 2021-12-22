Dolarda düşüş sürüyor: İşte yeni güne başlangıç rakamları

Bakan Nebati: Fiyatları aşağı çekmeyenler Hazine ve Maliye Bakanlığının nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile ilgili TRT yayınında açıklamalarda bulundu. Dövizin düşmesi sonrası fiyatlarda indirime gitmeyenlere seslenen Bakan Nebati, 'Fırsatçılık yaparsan, bu ülkeyi tehlikeye sokarsan bundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığının nasıl bir bakanlık olduğunu anlarsın.' ifadelerini kullandı.