Ekonomi Dolarda düşüş sürüyor İşte yeni güne başlangıç rakamları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda düşüş sürüyor: İşte yeni güne başlangıç rakamları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası sert düşüşler yaşayan dolarda 22 Aralık yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Güne yüzde 2'ye yakın düşüşle başlayan dolar 12,12 seviyesine kadar gerilerken euro ise 13,7060 liradan işlem görüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolarda düşüş sürüyor: 22 Aralık dolar kaç lira euro ne kadar oldu?
Foto/arşiv

İstanbul serbest piyasada dolar 12,1220 liradan, avro 13,7080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 12,1200 liradan alınan dolar 12,1220 liradan satılıyor. 13,7060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,7080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,7720 lira, avronun satış fiyatı ise 14,2910 lira olmuştu.

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