Dolarda düşüş sürüyor: İşte yeni güne başlangıç rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 12,1220 liradan, avro 13,7080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 12,1200 liradan alınan dolar 12,1220 liradan satılıyor. 13,7060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,7080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,7720 lira, avronun satış fiyatı ise 14,2910 lira olmuştu.
BORSADAN YUKARI ADIM KARARI
Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, önceki iki gün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.