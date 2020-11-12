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Ekonomi Erdoğanın açıklamaları ile büyük düşüş yaşayan dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda sert düşüş: 12 Kasım döviz fiyatları! Dolar kaç lira oldu?

Erdoğan'ın açıklamaları ile büyük düşüş yaşayan dolarda son durum

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla büyük düşüş yaşayarak 7,78'e kadar gerileyen dolarda yeni gün rakamları merak konusu oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu kaç liradan alınıp satıldığını araştırırken, 12 Kasım döviz fiyatları ise şöyle oldu..

Haber Merkezi AA
12 Kasım 2020 döviz fiyatları
12 Kasım 2020 döviz fiyatları

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla dün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 7,78'e kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1'lik artışla 7,87 seviyesinden işlem görüyor.

YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Dün 8,20'nin üzerini test eden dolar/TL, Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla hızla düşüşe geçti. Dün yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden dolar/TL, en düşük 7,8747'yi görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 7,7966'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 7,8740'tan işlem görüyor.

AVRO NE KADAR OLDU?

Avro/TL, dün en düşük 9,1667 seviyesine kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 9,2710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 değer kazancıyla 10,3920'den satılıyor.

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Dolar endeksi yatay bir seyirle 93,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1760 seviyesinden alıcı buluyor.

RİSK PRİMİ 400'E KADAR GERİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirten analistler, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğine dikkati çekti.

Altın fiyatlarında sert düşüş devam ediyor
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Altın fiyatlarında sert düşüş devam ediyor

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

  • Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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Dolarda düşüş sürüyor

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