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Ekonomi Dolarda Trump şoku
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Dolar 6 lira sınırında - 6 mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolarda Trump şoku!

Dolar kuru, geçen hafta yoğun veri gündemine rağmen 5.95 üzerinde sınırlı dalgalanmanın ardından haftaya Trump'ın Çin'e getirdiği ek gümrük vergilerinin şokuyla başladı. Dolar/TL gece 5.9950 üzerine çıktı.

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6 mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları
6 mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik çıkışıyla yükselişte başladı.

90 gündür süren ticaret savaşındaki ateşkesi yeni ek gümrük vergileriyle bozan Trump sonrası Asya piyasaları gerilerken dolar kuru 5.9950'ye kadar çıktı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL saat 07:58’de 5.9822/5.9893 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

  • Dolar/TL bugün en düşük 5,9769, en yüksek 5,9951 seviyesini gördü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24,00 (Önceki yüzde 24,00) oldu.

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