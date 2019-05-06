Dolarda Trump şoku!

Dolar/TL haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik çıkışıyla yükselişte başladı.
90 gündür süren ticaret savaşındaki ateşkesi yeni ek gümrük vergileriyle bozan Trump sonrası Asya piyasaları gerilerken dolar kuru 5.9950'ye kadar çıktı.
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL saat 07:58’de 5.9822/5.9893 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
- Dolar/TL bugün en düşük 5,9769, en yüksek 5,9951 seviyesini gördü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24,00 (Önceki yüzde 24,00) oldu.