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Ekonomi Doların ateşi düştü
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Doların ateşi düştü - 21 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Doların ateşi düştü

Dolar kuru dün gelişen ülkelerde Hint rupisi ile başlayan olumlu fiyatlamayla düştü. 6.08 TL'ye kadar çıkan kur 6.01'lere indikten sonra 6.03'te dengelendi.

Haber Merkezi Diğer
21 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları.
21 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları.

Dolar/TL dün rupi öncülüğünde yükselen gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel 6.08'den 6.05 altına gerilese de 6 direncini kıramadı.

Hindistan'daki seçimlerde iktidar partisinin başında olan Başbakan Narendra Modi'nin önde olmasıyla Hint rupisi yüzde 1'in üzerinde yükselmişti.

Piyasalarda YSK'nın gerekçeli kararı beklenirken, öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teslimatının erkene alınabileceğini belirttiği S-400 alımı sonrası ABD ile ilişkilerin seyri yakından izleniyor.

DÖVİZ ALIMINA SPEKÜLASYON AYARI

Analistler genel olarak piyasada volatilitenin düşük olduğunu ve gelişen ülkelerdeki olumlu havaya dikkat çekerken dün BDDK bir hamle yaparak gerçek kişilerin günlük 100 bin dolar ve üzeri döviz alımlarına 1 gün valör getirdi. Karar sonrası kurda anlamlı bir hareket olmadı.

SON DURUM

21 Mayıs sabahı dolar/TL 6.03 etrafında dalgalanıyor. Dolar şu dakikalarda 6,04 Euro ise 6,74 seviyesinden işlem görüyor.

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