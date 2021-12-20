​Dolarla birlikte Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü de düştü

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmakta.

KYK sonuçları ardından, 'KYK bursu ne kadar olacak, kredi kaç lira oldu?' soruları da yanıt buldu.

Yeni eğitim ve öğretim döneminde üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerli olacak KYK burs ve kredi miktarları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi miktarları artırıldı

KYK burs ve kredi ne kadar oldu? 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin alacağı karşılıksız burs ve geri ödemeli kredi tutarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Geçen sene lisans 650, yüksek lisans 1300 doktora öğrencileri ise 1950 lira burs veya kredi alıyordu. Peki yapılan zam ile birlikte yeni rakamlar kaç oldu? İşte 2022 zamlı burs ve kredi tutarları...

