Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.
ŞİRİN PAYZIN'IN YÜZÜ DÜŞTÜ
Dolardaki son durumu Halk TV ekranlarından aktaran Şirin Payzın, ilginç hareketler sergiledi.
Yüzünün düştüğü görülen Payzın,
"Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi.
OYNAT 00:21
Dolarla birlikte Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü de düştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni finansal alternatiflerin ve ekonomik tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Haberi duyururken ilginç hareketler sergileyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın 'Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu.' dedi. Payzın'ın hareketleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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DolarTL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yaklaşık yüzde 32 civarında değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, \"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.\" dedi.
Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.
Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.
Saatler 22.29'u gösterirken dolar 13.55 seviyesinde seyretti.
Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolarTL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi.
DolarTL, saat 22.32 itibarıyla 13,27'den işlem görüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrası dolar 13 seviyesinin altını gördü
Milyonlarca vatandaş dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini merak ediyor. En son 17 liranın üzerinde işlem gören dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırayla açıkladığı ekonomi tedbirlerinin ardından 13 liranın altına kadar düştü. 22.32 itibarıyla dolar, 13.27 seviyesini gördü. Peki dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını kaydetti.<br><br>
Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın nasıl işleyeceğini, ihracatçılara yönelik yeni düzenlemeleri ve diğer ekonomik tedbirleri şöyle anlattı:<br><br>
\"İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.<br><br>
Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.<br><br>
Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.<br><br>
Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.<br><br>
Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz.<br><br>
Katma Değer Vergisi'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.<br><br>
Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.<br><br>
KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.<br><br>
Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.<br><br>
Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır.<br><br>
Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir.<br><br>
Proje bankacılığı konusunda atılacak adımlar hızlandırılacaktır.\"<br><br>
Hükümet ekonomik tedbirleri devreye alıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan madde madde açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.
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Yeni eğitim ve öğretim döneminde üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerli olacak KYK burs ve kredi miktarları belli oldu.
KYK sonuçları ardından, 'KYK bursu ne kadar olacak, kredi kaç lira oldu?' soruları da yanıt buldu.
Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'den çıkan kararları bir bir sıraladı.
Öğrencilere de müjde diyerek kredi ve burs oranlarını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine 1.950 lira burs veya kredi verildiğini hatırlatan Erdoğan önümüzdeki yıl bu rakamların artacağını açıkladı.
Erdoğan, “Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.
Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
İlk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmakta.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmakta.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi miktarları artırıldı
KYK burs ve kredi ne kadar oldu? 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin alacağı karşılıksız burs ve geri ödemeli kredi tutarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Geçen sene lisans 650, yüksek lisans 1300 doktora öğrencileri ise 1950 lira burs veya kredi alıyordu. Peki yapılan zam ile birlikte yeni rakamlar kaç oldu? İşte 2022 zamlı burs ve kredi tutarları...
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'Memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı kaç TL?' sorularına yanıt aranıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.
Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammının üzerine çıkılmasını beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise asgari ücret zammı ile uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi.
Peki Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar?
MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU? <br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: \"Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Asgari ücretin gelir ve damga vermesinden muaf olması konusunu memurlarımızı da bu kapsama dahil ediyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz\"
2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN FORMÜLLER<br><br>\"Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.\"
Memura müjde: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren açıklama
Milyonlarca kamu çalışanı memur zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklanmıştı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ''Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" dedi. Peki Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar? İşte detaylar...