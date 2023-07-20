|
Ekonomi

Dolmabahçe'de kritik ekonomi zirvesi: Cevdet Yılmaz iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda, yarın iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

15:26 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınacak.

Toplantıya, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM, başta olmak üzere, STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katılacak.

#Cevdet Yılmaz
#ekonomi
#Dolmabahçe Sarayı
#MÜSİAD
#TOBB
#YASED
#TÜSİAD
#TESK
#İTO
#İSO
#DEİK
#TİSK
#TİM
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM duyurdu: Sınav giriş belgesi erişime açıldı