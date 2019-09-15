Dönüşümle 100 bin kişiye istihdam

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’yla ülke olarak güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşmamız hızlanacak” dedi. Kentsel dönüşüm sürecini el birliğiyle yürütmemiz gerektiğini belirten Yetgin. “Son değişikliklerle, yükleniciye teminat zorunluluğu getirilirken, kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatları, yeterliliği olan firmaların üstlenebileceği bir süreç başladı. Yeni düzenlemeler ve eylem planı, dönüşümü hızlandıracak.” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz günlerde açıkladığı dönüşümde yeni yol haritası ekonomiyi de şimdiden hareketlendirdi. Hükümetin kararlı duruşuyla dönüşümün hız kazanacağını gören iş dünyası inşaat faaliyetlerinin artmasının sanayiyi ve istihdamı tetikleyeceğini dile getirdi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın hayata geçmesinin istihdama da olumlu etki edeceğini belirterek, “Plana göre, 1,5 milyon konut 5 yılda dönüştürülecek, bu da her yıl 300 bin konut yapar. 300 bin konut yapımı da yaklaşık 100 bin kişinin istihdam kadrosuna katılması demek” dedi.

DİYALOG ÖNEMLİ

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı genel olarak olumlu bulduklarını belirten Tellioğlu, ancak söz konusu planın sektörün diğer paydaşlarıyla diyalog halinde yapılmasının bu çalışmayı daha başarılı kılacağını söyledi. Başarının bir ekip işi olduğunu dile getiren Tellioğlu, sektör temsilcilerinin de bu işe dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Son dönemde inşaat sektöründe kaydedilen gelişmelere de değinen Tellioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye, son 3-5 yıllık dönemde yıllık yaklaşık 1,5 milyon civarında konut üretiyor. En azından ortalama ürettiğimiz konut adedinin, yüzde 30 kentsel dönüşüm kapsamlı olması lazım. Kentsel dönüşüm gerektirecek alanlar daha çok şehir içinde.”

6 MİLYAR LİRA TASARRUF

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkanı Levent Pelesen de eylem planıyla dönüşüm alanlarında inşa edilecek yapılarda enerji verimliliği oranına göre hibe verileceğini veya kredi sağlanacağını söyledi. Böylece enerji verimliliğini esas alan proje sayısının yükseleceğine dikkat çeken Pelesen, “Alacağımız ısı yalıtımı önlemleriyle bu savurganlığın önüne geçmemiz lazım. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nda söz edildiği gibi her yıl 300 bin konutun mevcut mevzuatlara uygun yalıtılması durumunda, 5 yıllık sürede toplam 6 milyar liradan fazla tasarruf etmemiz mümkün. Tüm yalıtım uygulamalarını etkileyen Kentsel Dönüşüm Eylem Planı ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarını artırarak, güvenli, sağlıklı ve konforlu yapılara kavuşmamızı hızlandıracak” değerlendirmesinde bulundu.

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GÜÇLENDİRME EKONOMİSİ

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan da her yıl 50 bin konutun güçlendirilerek kullanılabilmesinin önemli olduğunu söyledi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Vatandaşların oturdukları yapıların deprem riskine karşı güçlendirmelerini sağlamak için mevzuat çalışması yapılacak bu çok önemli bir adım. Güçlendirme ve yenileme çalışmalarıyla, binaları yıkmadan depreme hazırlıklı olmamız mümkün. Uluslararası alanda 'Deep Renovation' denilen, ülkemizde de 'Derin Yenileme' olarak bilinen çalışmalar, bir yapının güçlendirilmesinden dış cephesine, iç makyajlanmasından bacasına, tesisatına kadar her unsurunun yenilenmesini kapsıyor. Yani binayı önce moloza çevirip sonra yeniden yapmaya gerek yok. Mevcut binaların hepsini yenilemek, hatta yeşil bina haline getirmek mümkün.''