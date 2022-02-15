Ekonomi Dört bankaya yetki verildi Dolar cinsinden kira sertifikası ihraç edecekler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dört bankaya yetki verildi: Dolar cinsinden kira sertifikası ihraç edecekler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla harekete geçti. Bakanlık dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House'a yetki verdi.

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Haber Merkezi AA
Dört bankaya yetki verildi: Dolar cinsinden kira sertifikası ihraç edecekler
Foto/arşiv

Konuya ilişkin duyuru, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirildi.

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