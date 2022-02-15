Dört bankaya yetki verildi: Dolar cinsinden kira sertifikası ihraç edecekler

Konuya ilişkin duyuru, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirildi.
Konuya ilişkin duyuru, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirildi.
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