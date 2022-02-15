Dört bankaya yetki verildi: Dolar cinsinden kira sertifikası ihraç edecekler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi: 13 anlaşmayı imzaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi’de BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE ile ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda hemfikiriz. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.