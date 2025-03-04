Döviz bürolarının karanlık yüzü: Kara para aklama ve rüşvetin yeni merkezi mi?

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada döviz büroları nın giderek daha fazla kara para aklama ve rüşvet mekanizmasına dönüştüğü iddiaları gündemde.





Normal şartlarda döviz alım satımı için kullanılan bu bürolar, şeffaf denetim mekanizmalarının eksikliği nedeniyle suç örgütleri, yolsuzluk yapan kamu görevlileri ve yasa dışı finans hareketleri için cazip hale gelmiş durumda.





Kara para aklama ve rüşvetin yeni yöntemi





Eski yöntemlerde rüşvet genellikle elden verilirdi. Ancak günümüzde dijital iz bırakmamak ve parayı daha rahat dolaşıma sokmak için Döviz büroları kullanılıyor.









Çark nasıl işliyor?





Sistem basit;





• Rüşveti alacak kişi, karşı tarafın parayı belirli bir Döviz bürosuna yatırmasını istiyor.

• Parayı veren kişi, Döviz bürosuna gidip belirlenen miktarı yatırıyor.

• Döviz bürosu, bu işlemi döviz bozdurma, havale veya başka bir finansal işlem gibi göstererek kayıtlara geçiriyor.

• Alıcı, istediği zaman gidip parayı oradan çekiyor.





Bu sistem, herhangi bir banka kaydı bırakmadan yolsuzluğun yapılmasını sağlıyor. Ayrıca, uluslararası kara para aklama ağları da bu yöntemi kullanarak suç gelirlerini aklıyor.





Denetimsizlik ve yaptırım eksikliği





Döviz bürolarının bankalara kıyasla daha gevşek denetlenmesi, bu tür yasa dışı işlemleri kolaylaştırıyor. Bankalarda yapılan büyük çaplı işlemler anında dikkat çekerken, Döviz bürolarında aynı paranın el değiştirmesi çok daha kolay. Bazı ülkelerde bu nedenle Döviz bürolarına yönelik sıkı düzenlemeler getirilirken, Türkiye’de de bu konuda ciddi adımlar atılması gerekiyor.





Peki çözüm ne?





Döviz Bürolarına Sıkı Denetim: Bu büroların denetim mekanizmaları artırılmalı, günlük yapılan işlemler belirli bir üst limit ile sınırlandırılmalı ve tüm işlemler anlık olarak denetlenmelidir.

















Bankacılık Sistemine Entegrasyon: Döviz alım-satımı ve transfer işlemleri yalnızca lisanslı bankalar aracılığıyla yapılmalı, böylece her işlem kayıt altına alınmalıdır.





Ağır Cezalar: Kara para aklama ve rüşvet amaçlı kullanılan Döviz bürolarına yönelik ağır para cezaları ve kapatma yaptırımları uygulanmalıdır.





Şeffaflık Artırılmalı: Tüm finansal işlemler belirli bir şeffaflık standardına bağlanmalı, her döviz hareketinin izi sürülebilir olmalıdır.









Doğru işletildiğinde ekonomiye katkı sağlar





Döviz büroları, doğru şekilde işletildiğinde ekonomiye katkı sağlayabilir; ancak denetimsiz bırakıldığında rüşvet ve kara para aklama mekanizmasına dönüşebilir.





Türkiye’nin bu konuda hızlı adımlar atarak finansal şeffaflığı sağlaması hem iç ekonomik istikrar hem de uluslararası itibarı açısından büyük önem taşımaktadır. Aksi halde, suç örgütleri ve yolsuzluk yapanların Döviz bürolarını kullanarak rahatça sistem içinde hareket etmeye devam edeceği açıktır.



