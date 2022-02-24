Döviz manipülatörleri Rusya Ukrayna savaşı sonrası yine devrede

Rusya ve Ukrayna'nın gerginliği sıcak savaşa dönüşürken tüm ekonomik piyasalarında yaşandığı gibi Türkiye'de de döviz ve altın değerlerinde yükseliş meydana geldi. Gün içinde dolar kuru 13'lerden 14,50'yi gördü. Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

KORKU POMPALIYORLAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ‘ekonomist’ olduğunu iddia eden spekülatörler yine meydana çıktı. Eylülde 8 lira olan doların ekonomik hiçbir neden olmamasına rağmen 18 liraya kadar yükseldiği dönemde manipülasyoncuların başını çeken Selçuk Geçer, bir kez daha korku pompalamaya başladı.

"BEKLEYİN GÖRÜN"

Sosyal medya hesabından "Bunlar iyi günler bekleyin", "Dolar 20 lira olur mu?" gibi paylaşımlar yapmaya başladı. Geçer'in yaptığı paylaşımlardan bazıları şöyle: