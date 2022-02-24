Ekonomi Döviz manipülatörleri Rusya Ukrayna savaşı sonrası yine devrede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Döviz manipülatörleri Rusya Ukrayna savaşı sonrası yine devrede

Dolar kurunun 18 TL’ye kadar yükseldiği dönemde temelsiz söylemlerle halkı paniğe sevk eden sözde ekonomistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yine ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna savaşıyla dolar kurunun yükselmesini kendi öngörüsüymüş gibi yansıtan Selçuk Geçer, "Dolar 20 lira olur mu? Bunlar iyi günler, bekleyin görün" şeklinde paylaşımlar yaparak korku pompalamaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Döviz manipülatörleri Rusya Ukrayna savaşı sonrası yine devrede
Selçuk Geçer

Rusya ve Ukrayna'nın gerginliği sıcak savaşa dönüşürken tüm ekonomik piyasalarında yaşandığı gibi Türkiye'de de döviz ve altın değerlerinde yükseliş meydana geldi. Gün içinde dolar kuru 13'lerden 14,50'yi gördü. Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

KORKU POMPALIYORLAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ‘ekonomist’ olduğunu iddia eden spekülatörler yine meydana çıktı. Eylülde 8 lira olan doların ekonomik hiçbir neden olmamasına rağmen 18 liraya kadar yükseldiği dönemde manipülasyoncuların başını çeken Selçuk Geçer, bir kez daha korku pompalamaya başladı.

"BEKLEYİN GÖRÜN"

  • Sosyal medya hesabından "Bunlar iyi günler bekleyin", "Dolar 20 lira olur mu?" gibi paylaşımlar yapmaya başladı. Geçer'in yaptığı paylaşımlardan bazıları şöyle:


Dolar balonu böyle şişti
EKONOMİ
Dolar balonu böyle şişti

Halk silah almaya koştu

Halk silah almaya koştu

​Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu.
Ailemi oradanalmaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​

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