Ekonomi Dövizdeki düşüş sonrası gübre fiyatlarında yüzde 20 indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dövizdeki düşüş sonrası gübre fiyatlarında yüzde 20 indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı açıklama sonrası döviz kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı. Eti Bakır, döviz kurundaki aşağı yönlü hareketi takiben gübre fiyatlarını düşürdü. İGSAŞ ise kompoze gübre ürünlerinde indirimin yaklaşık yüzde 16,5, ürede ise yaklaşık yüzde 20 indirim yapıldığını duyurdu

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dövizdeki düşüş sonrası gübre fiyatlarında yüzde 20 indirim
Foto/arşiv

Eti Bakır'dan yapılan açıklamada, gübre fiyatlarında dövizin düşmesiyle birlikte indirim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Eti Bakır, döviz kurundaki aşağı yönlü hareketi takiben gübre fiyatlarını düşürmüştür. 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ton başına peşin fiyatlar; DAP gübresinde 14 bin 500 TL'den 11 bin 950 TL'ye, NP 20.20 gübresinde 9 bin 250 TL'den 8 bin 500 TL'ye, amonyum sülfat (AS-21) gübresinde ise 9 bin 500 TL'den 8 bin 250 TL'ye indirilmiştir. Yeni yılda da gübre ithalatını ve dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yerli gübre üretim çalışmalarımızı sürdürecek ve bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz." denildi.

İstanbul Gübre Sanayi'den (İGSAŞ) yapılan açıklamada da İGSAŞ'ın, çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gittiği belirtilerek, kompoze gübre ürünlerinde indirimin yaklaşık yüzde 16,5 olduğu, ürede ise yaklaşık yüzde 20 indirim yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin detaylarını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin detaylarını açıkladı

Dolardaki düşüş sonrası araç sahiplerine güzel haber: Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
EKONOMİ
Dolardaki düşüş sonrası araç sahiplerine güzel haber: Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Dolarda düşüş sürüyor: İşte yeni güne başlangıç rakamları
EKONOMİ
Dolarda düşüş sürüyor: İşte yeni güne başlangıç rakamları
Eskişehirde acı olay

Eskişehir'de acı olay

Yedi kilometre yürüyüp soğuktan donarak ölmüş.
Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar açıkladı

'Omicron' derin dokulara on kat daha az yerleşiyor.
İlk rakam açıklandı

​Merkez Bankası günlük dolar alış kurunu duyurdu.

​Saldırı girişimindeki 10 terörist etkisiz hale getirildi.

​TÜSİAD, geçmişten beri halkın yararına olan hamlelere hep takoz oldu.

​Erdoğan konuştu, Türk Lirası %30 değer kazandı. Kriz senaryoları çöpe gitti.

13 ilde okullar bir gün tatil edildi.

​Durmuş Yılmaz, “Bu bir alım fırsatıdır” diyerek vatandaşları dolar almaya çağırdı.

​İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın.
Şehir adeta kara gömüldü

Şehir adeta kara gömüldü

​Aniden bastıran tipi nedeniyle 20 araç mahsur kaldı.

​Fırsatçılara dövizdeki sert düşüş sonrası “zamları geri alın” baskısı yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.