Ekonomi Dream Gamese 255 milyon dolar Dünyayı oynatıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dream Games’e 255 milyon dolar: Dünyayı oynatıyoruz

Türk oyun sektörü, 2022 yılına da hızlı girdi. 255 milyon dolarlık yeni yatırım almayı başaran Dream Games, 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Spyke Games ise 55 milyon dolar yatırım almayı başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dream Games’e 255 milyon dolar: Dünyayı oynatıyoruz
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Küresel oyun pazarı her geçen yıl hızla büyürken, özellikle mobil pazarda pek çok girişim, aldığı yatırımlarla milyarlarca dolarlık büyüklüğe kısa sürede ulaşabiliyor. Türkiye 500’ü aşkın bağımsız geliştirme stüdyosu ile, oyun geliştirmede dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda pek çok yerli oyun şirketi aldığı önemli yatırımla değerini katlarken, 2022 yılına da yatırım anlamında hızlı bir giriş yapıldı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin üçüncü ‘unicorn’u unvanının sahibi olan Dream Games, son olarak 255 milyon dolarlık yeni yatırım aldı ve 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Soner Aydemir
Soner Aydemir

6 AYDA DEĞERİNİ ÜÇE KATLADI

İstanbul’da 2019 yılında kurulan şirket, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım alırken, son altı ayda değerini yaklaşık üç katına çıkarmayı başardı.

Şirketin son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Index Ventures liderlik etti. Yatırım turuna Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi önemli fonlar da katıldı.

Dream Games CEO’su Soner Aydemir, “Her biri kendi alanında dünya standartlarında işler ortaya koyan takım arkadaşlarımızla birlikte mobil oyun sektöründe birçok kaliteli ve kalıcı işe imza atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

EN BÜYÜK 10 MOBİL OYUNDAN BİRİ OLDU

Dream Games’in ilk oyunu olan Royal Match, ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda en büyük 10 mobil oyundan biri olmayı başardı. Şirket, 2022 yılında yeni bir oyunun geliştirilmesine başlamayı planlıyor.

İstanbul’daki ofislerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022’de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor. Firmanın üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures’ın ortağı Stephane Kurgan da Dream Games’in ilk oyunu olan Royal Match’in yakaladığı başarıyla tüm beklentileri aştığını belirtti.

Mustafa Varank
Mustafa Varank

Türkiye merkez haline geliyor

Spyke Games Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Rina Onur Şirinoğlu, alınan yatırımla birlikte şirketteki tüm departmanların ikiye katlanacağını kaydetti.

Rina Onur Şirinoğlu
Rina Onur Şirinoğlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun sektörünün her geçen gün büyümeye devam ettiğine dikkat çekti. Spyke Games’in 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını aktaran Varank, bunun Türkiye’nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemi için gurur verici olduğunu vurguladı. Yatırımcı Griffin Gaming Partners’in Genel Müdürü Phil Sanderson da “Türkiye, girişimler için merkezi bir yer haline geliyor” dedi.

Bir yatırım da SPYKE Games'e

  • Türk oyun sektörüne yatırımcı ilgisi her geçen gün artarken, Dream Games’in yanı sıra bir diğer Türk şirketi Spyke Games de, merkezi ABD’de bulunan girişim sermayesi şirketi Griffin Gaming Partners’tan 55 milyon dolarlık tohum yatırımı almayı başardı.
  • Spyke Games, bu yatırımla oyun sektöründeki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Geçen aylarda “Royal Riches” isimli mobil oyununu Google Play ve App Store’da kullanıma sunan şirket, Griffin Gaming Partners’tan 50 milyon dolarlık bir tohum yatırımı daha aldı. Böylece Spyke Games, toplam 55 milyon dolar yatırım ile Türkiye’nin en büyük tohum yatırımına ulaşmış oldu.

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