Ekonomi Oyun sektörüne damga vuran satış Microsoft Blizzardı bünyesine kattı
DÜNYA EKONOMİSİ OYUN

Oyun sektörüne damga vuran satış: Microsoft Blizzard'ı bünyesine kattı

ABD'nin teknoloji devlerinden Microsoft, oyun sektörünün önde gelen firmalarından Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Yaklaşık üç milyar insanın oyun oynandığının vurgulandığı açıklamada, satışın Microsoft'un oyun sektöründeki büyümesini hızlandıracağı kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
Oyun sektörüne damga vuran satış: Microsoft Blizzardı bünyesine kattı
Microsoft'un sahibi olduğu XBox oyun konsolu

Şirketten yapılan açıklamada, bugün üç milyar insanın aktif olarak oyun oynadığı ve oyunun artık en hızlı büyüyen eğlence biçimi olduğu bildirildi.

MICROSOFT: BÜYÜMEMİZ HIZLANACAK

Microsoft'un oyun geliştirmede ve etkileşimli eğlence içeriğinde "lider" Activision Blizzard'ı satın almayı planladığı belirtilen açıklamada, söz konusu satın almanın Microsoft'un oyun sektöründeki büyümesini hızlandıracağı kaydedildi.

KASADAN 68,7 MİLYAR DOLAR ÇIKACAK

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Şirketin açıklamasında, söz konusu satın almanın Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getireceği belirtildi.

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