Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki OSB'lere 300 milyon dolarlık destek

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulanacak proje kapsamında "temel" (yeni yollar, su ve doğal gaz boru hatları, elektrik hatları ve lojistik tesisleri gibi) ve "yeşil" (iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği olanakları, ileri atıksu arıtma tesisleri, enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatmaları, güneşi, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji varlıkları) altyapı yatırımları desteklenecek.

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Kredi şeklindeki finansmanın bir bölümü de yenilikçilik ile OSB'leri bilim ve araştırma kuruluşları ve akademik kuruluşlarla bir araya getiren eğitim merkezleri yatırımları yoluyla OSB'lerin rekabet gücünün artırılmasına ayrılacak.

Projenin ilk bileşeninde, OSB'lerin sürdürülebilirliğinin, rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılması için altyapı ve kolaylaştırıcı ortamın desteklenmesi için 290 milyon dolar finansman sağlanacak. Ayrıca "yeşil" çözümler için kaldıraç etkisi yaratacak temel OSB altyapısına, OSB'lerdeki yenilikçi yeşil altyapılara ve OSB yenilikçilik merkezlerine yapılacak yatırımlara destek verilecek.

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İkinci bileşende ise teknik yardım, kapasite oluşturma ve proje yönetimine 10 milyon dolarlık finansman sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, sürdürülebilir ve yeşil bir toparlanma sürecinin temellerinin atılması açısından büyük önem taşıyan projeye duyulan ihtiyacı daha belirgin hale getirdiğini kaydetti.

Kouame, "Yenilikçilik merkezleri, ülke genelindeki OSB'lerin rekabetçilik düzeylerini yükselterek, OSB'lerde faaliyet gösteren şirketlerin Kovid-19 sonrası dönemde küresel değer zincirlerine katılımlarını korumalarına veya derinleştirmelerine olanak tanıyacak." ifadesini kullandı.