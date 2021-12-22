Dünya basını Türk Lirası'nın değer kazanmasını böyle duyurdu: TL kuşatmayı kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi modelini açıklamasının ardından TL’deki değer kazancı dünyanın gündemine oturdu.

Kabine toplantısının bitmesiyle kameralar karşısına geçen Erdoğan ekonomik tedbirleri açıkladı. Erdoğan’ın TL’yi güçlendirmeyi hedefleyen ekonomi destek paketi dünya basınında geniş yankı bulurken, Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, “kuşatma altında” şeklinde nitelediği Türk lirası üzerindeki baskının, Erdoğan’ın yeni ekonomi paketiyle birlikte hafiflediğini kaydetti.

“Erdoğan, lira tasarrufunu teşvik edecek hamleleri açıkladı” başlığıyla haberini okuyucularına servis eden WP, “Erdoğan’ın lira cinsinden tasarrufları teşvik etmek için bir dizi önlem aldığını ve kuşatılmış Türk lirasının üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirtti.

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BASKI HAFİFLEDİ

Erdoğan’ın açıklamasının ardından TL’nin Dolar karşısında yüzde 18 değer kazandığını vurgulayan gazete, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın eylül ayından bu yana faiz oranını 5 puan düşürerek %14’e indirdiğini de hatırlattı.

Diğer bir ABD merkezli site San Diego Union Tribune ise TL’nin önemli kazanımlar elde ettiğini belirten bir çalışma yayımladı. ABD’nin önde gelen ekonomi kanallarından Bloomberg, Erdoğan’ın, TL’yi korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı.

Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi. Haberde, “Erdoğan’ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti” denildi.

DEĞER KAZANDI

Reuters haber ajansı ise, Erdoğan’ın TL’yi desteklemesinin ardından Türk lirasının yüzde 25 değer kazandığını, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından sonra Türkiye’de piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar döviz satıldığını yazdı.

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GÜÇLÜ HAMLE

Fransız LeFigaro Gazetesi de haberinde Türk lirasının güçlendiğine vurgu yaptı. Haberde 20 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve önlemlerini bildirmesinden sonra TL’nin sıçrayışa geçtiği belirtildi. Londra merkezli Middle East Eye ise Erdoğan’ın para birimini desteklemek için açıkladığı yeni adımlar sonrasında Türk lirasının büyük dönüş yaptığını duyurdu. Haberde gün içi Türk lirasının değer kaybı sonrası en büyük rallisini gerçekleştirerek değer kazandığı kaydedildi.

FOTOĞRAF 18 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek hızla yükselen dolar kuruna karşı alınan yeni ekonomik tedbirleri açıkladı. DOLARALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?<br><br>TL mevduatına kur kalkanı geldiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolar tepetaklak oldu.<br><br><br> TL DEĞER KAZANDI<br><br>Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine hızla değer kazanmaya başladı. DÖVİZİNİ ALAN BÜROYA KOŞTU<br><br>Sabah saatlerinde dolar 12 TL'nin altını görürken, döviz büroları açılmadan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Dolarlarını elden çıkarmak isteyen onlarca kişinin büro önlerinde sıra beklediği görüldü. \"ZARAR ETSEM DE İYİ OLDU, MUTLUYUM\"<br>18 liralardan aldığı doları bozdurmaya gelen vatandaşlardan biri güncel ekonomik durumu değerlendirdi.<br><br>Elindeki doları 12 liradan bozdurduğunu belirten adam, \"Zarar etsem de güzel oldu. Bana göre düşmesi gerekiyordu, iyi oldu. Kaybetsem de çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.<br><br> DOLARDA SON DURUM<br><br>Öte yandan DolarTL bugün bankalararası piyasanın açılışında da düşüş eğilimini sürdürerek saat 09.10 itibariyle 11,43 seviyelerine indi. MEVDUATA KUR FARKI<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında TL mevduatına kur kalkanı geldiğini duyurdu. 'BİZE GÜVENİN'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben milletime güveniyorum. 19 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Bize güvenin\" dedi. Erdoğan, TL mevduatına geçen vatandaşların kazancının kurun altında kalması halinde farklarının ödeneceğini bildirdi. Dolarda sert düşüş sonrası vatandaşlar döviz bürolarına akın etti: Zararda da olsam mutluyum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi. Sabahın ilk saatlerinde soluğu döviz bürosunda alan bir vatandaş, 18 TL'den aldığı doları 12 TL'den bozdurdu. Vatandaş, zarar etmesine rağmen kurdaki düşüşün faydalı olduğunu söyledi.

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