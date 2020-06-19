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Dünyada en fazla doğal gaz rezervi 38 trilyon metreküple Rusya'da

Dünyada en fazla doğal gazın bulunduğu ülke: 38 trilyon metreküp rezerv var

Dünya üzerinde 198,8 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunuyor. 38 trilyon metreküple en fazla doğal gaz rezervi Rusya'da yer alıyor. Küresel enerji piyasalarında 2019'da en fazla doğal gaz üreten ülke ise 920,9 milyar metreküple ABD oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya oldu.

"BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünya üzerinde toplam 198,8 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunuyor.

En fazla doğal gaz rezervi 75,6 trilyon metreküple Orta Doğu bölgesinde yer alırken, bunu 64,2 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğal gaz rezervine sahip bölge ise 3,4 trilyon metreküple Avrupa oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Bu ülkeyi 32 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran ve 24,7 trilyon metreküple Katar izledi.

Doğal gaz üretiminde lider ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğal gaz üreten ülke 920,9 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğal gazın yüzde 23,1'i ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi 679 milyar metreküplük üretimle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğal gaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen, üretimde 244,2 milyar metreküple üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl itibarıyla doğal gaz rezervi ve üretiminde başı çeken ülkelere ilişkin veriler şöyle:

En fazla doğal gaz rezervine sahip ülkeler Doğal gaz miktarı (trilyon metreküp)
Rusya 38
İran 32
Katar 24,7
Türkmenistan 19,5
ABD 12,9
Venezuela 6,3
Suudi Arabistan 6
Birleşik Arap Emirlikleri 5,9
Nijerya 5,4

En fazla doğal gaz üreten ülkeler Üretim miktarı (milyar metreküp)ABD 920,9
Rusya 679
İran 244,2
Katar 178,1
Çin 177,6
Kanada 173,1
Avustralya 153,5
Norveç 114,4
Suudi Arabistan 113,6

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