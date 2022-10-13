Ekonomi Dünyada en fazla milyonere ev sahipliği yapan şehir 345 bini aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünyada en fazla milyonere ev sahipliği yapan şehir: 345 bini aştı

Dünyada en fazla milyonere ev sahipliği yapan şehirler belli oldu. 2022 yılı verilerine göre, dünyada en çok zengin barındıran şehir New York olarak kayıtlara geçti. New York’da net varlığı 1 milyon doların üzerinde olan 345 bin 600 kişinin yaşadığı görüldü.

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Haber Merkezi İHA
Dünyada en fazla milyonere ev sahipliği yapan şehir: 345 bini aştı
New York

Henley&Partners verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünyanın en çok zengin barındıran şehirleri belli oldu.

Listenin ilk sıralarında ABD şehirleri yer alırken, New York’da 59’u 1 milyar doların üzerinde, 15 bin 470’i 10 milyon doların üzerinde 737’si ise 100 milyon doların üzerinde olmak üzere toplam 345 bin 600 milyoner yaşıyor.

Tokyo 304 bin 900 milyoner ile ikinci sırada, Singapur 249 bin 800 milyoner ile üçüncü sırada yer buldu.

İlk üçü takip eden diğer şehirler ise sırasıyla, Los Angeles&Malibu, Chicago, Houston, Pekin, Şanghay, Sidney, Hong Kong, Frankfurt, Toronto, Zürih, Seul, Melbourne, Dallas ve Fort Worth, Cenevre ve Paris oldu.

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