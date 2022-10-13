Dünyada en fazla milyonere ev sahipliği yapan şehir: 345 bini aştı

Henley&Partners verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünyanın en çok zengin barındıran şehirleri belli oldu.

Listenin ilk sıralarında ABD şehirleri yer alırken, New York’da 59’u 1 milyar doların üzerinde, 15 bin 470’i 10 milyon doların üzerinde 737’si ise 100 milyon doların üzerinde olmak üzere toplam 345 bin 600 milyoner yaşıyor.

Tokyo 304 bin 900 milyoner ile ikinci sırada, Singapur 249 bin 800 milyoner ile üçüncü sırada yer buldu.

İlk üçü takip eden diğer şehirler ise sırasıyla, Los Angeles&Malibu, Chicago, Houston, Pekin, Şanghay, Sidney, Hong Kong, Frankfurt, Toronto, Zürih, Seul, Melbourne, Dallas ve Fort Worth, Cenevre ve Paris oldu.

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