Dünyada enerji dengesi yön değiştirdi: Türkiye'den almak için sıraya girdiler

Keşiflere herkes sevinmeli: Türkiye küresel enerji pazarında öncü aktör
Enerji alanında faaliyet gösteren birçok kurumun yöneticisi ile uzmanlar Albayrak Medya’nın düzenlediği “Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi”nde, doğal gaz ve petrol keşiflerinden yenilenebilir enerjiye, madencilikten depolamaya önemli değerlendirmeler yaptı. OME Petrol ve Gaz Direktörü Doç. Dr. Sohbet Karbuz, enerji üretimini çeşitlendiren Türkiye'nin küresel piyasalarda öne çıktığını söyledi. Türkiye'nin yerli üretime yatırım yaparak enerji arzını garanti altına aldığını belirten Karbuz, "Madenlerimizi üretip işleyip, katma değerli bir şekilde satmalıyız" dedi.