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Ekonomi

Dünyada enerji dengesi yön değiştirdi: Avrupa ülkeleri Türkiye'den almak için sıraya girdiler

Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan TANAP Genel Müdürü Dr. Hüseyin Saltuk Düzyol, "Kısa vadeli ihtiyaçlar açısından bakıldığında Doğu Avrupa ülkeleri zor durumda. Şu anda yoğun bir şekilde hem Azerbaycan'dan hem Türkiye'den Doğu Avrupa ülkelerinin gaz taleplerinin olduğunu biliyoruz' dedi.

14:46 . 31/01/2023 Salı
IHA
Arşiv

Arşiv

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve arz güvenliği noktasında attığı adımlara ek olarak Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
'in Ekim ayında dünyaya duyurduğu 'Türkiye Enerji Merkezi' teklifi sonrası geçen 3 aylık süreçte dünyada enerji dengesi yön değiştirdi.

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi kapsamında 'Enerji Merkezinde Türkiye' başlıklı panel düzenlendi. Panelde Türkiye'nin enerji piyasalarındaki etkin rolü ve enerji merkezi olma yolunda attığı adımlar konuşuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde Albayrak Medya’nın düzenlediği
'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'
kapsamında
"Enerji Merkezinde Türkiye"
başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan, EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve TANAP Genel Müdürü Dr. Hüseyin Saltuk Düzyol, "Enerji Merkezinde Türkiye" konusuyla ilgili değerlendirmede bulundu.
TANAP GENEL MÜDÜRÜ DR. HÜSEYİN SALTUK DÜZYOL

"TÜRKİYE'DEN DOĞAL GAZ ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER"

TANAP Genel Müdürü Dr. Hüseyin Saltuk Düzyol
, "Türkiye genelinde doğal gaz çok yaygınlaştı. 81 ilde doğal gaz var. Çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Avrupa'ya ihracat edilen Rus gazının miktarı yüzde 10'lara düşmüş durumda. 2021 yılında Avrupa Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz aldı. Kısa vadeli ihtiyaçlar açısından bakıldığında Doğu Avrupa ülkeleri zor durumda. Şu anda yoğun bir şekilde hem Azerbaycan'dan hem Türkiye'den Doğu Avrupa ülkelerinin gaz taleplerinin olduğunu biliyoruz"
dedi.
Son yıllarda yapılan yatırımlarla doğal gaz depolama alanlarının artırıldığını ifade eden Düzyol,
"Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gaz ihraç etme şansı var. Orta ve uzun vadede Avrupa'nın ne yapmak istediği çok önemli. Şu anda AB bu son aldığı kararlarla Rus gazının miktarını 2030 yılında sıfırlamaya karar verdi. Avrupa bu açığı ilave olarak ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) getirerek karşılamaya çalışacak. ABD, Avrupa'ya 2021 yılında 22 milyon ton LNG ihraç etmiş. Sadece 2022 yılının ilk 9 ayında bu rakam 46 milyon tona çıktı"
şeklinde konuştu.

#Vladimir Putin
#Doğal gaz
#TANAP
2 saat önce
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Dünyada enerji dengesi yön değiştirdi: Avrupa ülkeleri Türkiye'den almak için sıraya girdiler
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