Dünyada enerji dengesi yön değiştirdi: Avrupa ülkeleri Türkiye'den almak için sıraya girdiler

"Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gaz ihraç etme şansı var. Orta ve uzun vadede Avrupa'nın ne yapmak istediği çok önemli. Şu anda AB bu son aldığı kararlarla Rus gazının miktarını 2030 yılında sıfırlamaya karar verdi. Avrupa bu açığı ilave olarak ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) getirerek karşılamaya çalışacak. ABD, Avrupa'ya 2021 yılında 22 milyon ton LNG ihraç etmiş. Sadece 2022 yılının ilk 9 ayında bu rakam 46 milyon tona çıktı"