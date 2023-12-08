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Ekonomi

Dünyada eşi benzeri yok! TB3'ten bir başarı daha: 11'de 11 yaptı

Müjdeyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar verdi. Yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 6 saat havada kalarak 11. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

09:28 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bayraktar TB3 bir testini daha geçti
Bayraktar TB3 bir testini daha geçti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3 SİHA'nın Sistem Performans Testi kapsamında 6 saat havada kaldığını ve 11'inci uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.


Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.


Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.


Selçuk Bayraktar 2025'i işaret etti: Bu bir ilk olacak! 'Biz dünyanın gittiği yere gitmiyoruz' diyerek duyurdu
Selçuk Bayraktar 2025'i işaret etti: Bu bir ilk olacak! 'Biz dünyanın gittiği yere gitmiyoruz' diyerek duyurdu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi'nde konuştu. "Uzay girişimimiz olan FERGANİ'deki çalışmalarımız, 1.5 yıldır devam ediyor" diyen Selçuk Bayraktar. "Herkesin gittiği yere gitmiyoruz; geleceği önden öngörüp, bugünden o geleceğin yarışına hazırlanıyoruz. Alçak yörünge takım uyduları ve yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. 2025'te ilk uydumuzu uzaya göndermiş olacağız" dedi.


#Selçuk Bayraktar
#Bayraktar TB3
#SİHA
#İHA
#TCG Anadolu
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