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Ekonomi

Dünyanın en büyük 9’uncu ekonomisiyiz

İngiltere merkezli Wold Economics; Türkiye ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre 3 trilyon 679 milyar dolarlık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla büyüklüğüyle 2022’de iki basamak yükselerek 9’uncu sıraya çıktığını raporladı. Araştırma şirketi, Türkiye’nin düşük borçluluğuna ve genç nüfus profiline dikkat çekti.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
04:00 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Wold Economics; Türkiye ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre 3 trilyon 679 milyar dolarlık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla büyüklüğüyle 9’uncu sıraya çıktığını raporladı.

Wold Economics; Türkiye ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre 3 trilyon 679 milyar dolarlık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla büyüklüğüyle 9’uncu sıraya çıktığını raporladı.

İngiltere merkezli araştırma şirketi World Economics’in verilerine göre; Satın Alma Gücü (PPP) sıralamasında 2022 sonu itibariyle Türkiye, sahip olduğu Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) büyüklüğüyle dünyada iki basamak yükselerek dokuzuncu sıraya yükseldi. Çin, ABD ve Hindistan’ın ilk üçte yer aldığı listede Türkiye GSYİH’sı, 3 trilyon 679 milyar dolarlık satın alma gücü paritesiyle ilk 10 ülke arasında yer aldı.

İKİ SIRA YÜKSELDİ

Merkezi Londra’da bulunan World Economics Research, ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla büyüklüklerini dikkate alarak yaptığı Satın Alma Gücü Paritesi hesaplamaları her yıl düzenli olarak açıklıyor. Şirket, Türkiye’nin önceki gün açıklanan 2022 büyüme rakamının ardından tablosunu yeniledi. 2021 verilerine göre 11’inci sırada bulunan Türkiye, 2022’de iki basamak birden atlayarak 9’uncu sıraya yükseldi.

GÜÇLÜ BÜYÜYOR, BORCU AZ VE NÜFUSU GENÇ

Araştırma şirketinin Türkiye ile ilgili değerlendirmesinde, “Türkiye; diğer gelişmekte olan ülkelere göre kişi başına düşen GSYİH’daki büyümesi önemli ölçüde daha hızlı, düşük borçlu ve genç bir nüfus profiline sahip. World Economics, Türkiye ekonomisinin resmi verilerin gösterdiğinden %31 daha büyük olduğunu tahmin ediyor ve son on yılın eğilimleri devam ederse, önümüzdeki dört yıl içinde ekonomik büyüklük olarak Fransa ve Brezilya’yı geçerek dünyanın en büyük sekizinci ekonomisi haline gelmesi muhtemel” denildi.

ORTA DOĞU’NUN EN BÜYÜK EKONOMİSİ

Türkiye’nin son yüzyılda diğer birçok ülkeden daha yüksek sıcaklık artışları yaşadığına dikkat çekilen değerlendirmede şöyle denildi: “Büyük kayıt dışı ekonomisine ilişkin tahminler ve eski temel yıl ölçütleri için yapılan düzeltmeler dahil olmak üzere Satın Alma Gücü Paritesi terimleriyle ölçüldüğünde, Türkiye’nin GSYİH’si şu anda dünyanın en büyük dokuzuncu, Orta Doğu bölgesinin en büyük ve Gelişmekte Olan Piyasaların beşinci büyük ülkesidir” denildi.


#Ekonomi
#World Economics
#GSYİH
#Türkiye
38 dakika önce
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Dünyanın en büyük 9’uncu ekonomisiyiz
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